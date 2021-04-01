雲門舞集《十三聲》創作溯源系列影片 LINE TV全球搶先曝光！

雲門舞集創團至今近五十年，是台灣重要的一張國際名片。每年巡演世界各地長達五個月，將台灣與雲門舞集的文化力傳遞到不同的角落。藝術總監鄭宗龍經典舞作《十三聲》，迄今國內外演出已逾八十場，獲國際重量級媒體「震懾全面感官的文化記憶」等佳評，四月於雲門劇場演出後，隨即於五、六月展開全台巡演，《十三聲》創作溯源系列影片也將在4月2日至4月5日連四天，於LINE TV數位劇場全球搶先曝光，透過編創團隊視角描繪台灣的文化記憶！

雲門舞集《十三聲》編舞靈感來自鄭宗龍母親敘述的一段艋舺傳奇說書人的故事，該角色為江湖賣藝，忽男忽女、幼聲老嗓的詮釋古今佚事與鄉野趣談，所到之處萬人空巷，人稱「十三聲」。舞作集結黃金編創陣容，透過舞者的身體語彙，精彩演繹台灣生猛道地的文化美學，讓觀眾感受視覺與聽覺的表演張力。

雲門舞集「十三聲」編舞鄭宗龍，舞者李尹櫻。圖／李佳曄攝影

為讓觀眾更加貼近作品編創理念，特別推出了《十三聲》創作溯源系列影片，分為「精華篇」、「身體篇」、「色彩篇」、「聲音篇」四個篇章，從不同角度深入解析編創團隊的靈感來源及創作過程。雲門首度與LINE TV合作數位劇場展演，除了《十三聲》創作溯源系列影片可以免費觀看之外，雲門舞集創辦人林懷民的《行草》、《狂草》、《松煙》等經典舞作也即將於四月下旬陸續登場，過去未能現場觀賞演出的觀眾，千萬別錯過！