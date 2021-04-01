85度C週日好友日 大冰拿鐵、鮮奶茶4/4當日限時第2杯20元

4/4（週日）是一年一度的85℃週日好友日，全台門市從上午10點開始到晚上8點，大杯冰拿鐵咖啡和大杯冰鮮奶茶第二杯20元，另外加碼抽獎活動，85 Cafe APP會員4/1起到4/30前，到85℃購買拿鐵或鮮奶茶完成集點可參加抽獎，獎品包括SWITCH、星辰錶等好禮。

今年85℃週日好友日活動，從4/4當天從上午10點到晚上8點截止，全台門市推出大杯冰拿鐵和大杯冰鮮奶茶第二杯特價20元，活動限現場購買且同品項，85 Cafe APP線上訂餐外帶或外送無此優惠，現場帶走每人限購三組（六杯），如有更動，均以各門市現場實際公告和現場情況為準。