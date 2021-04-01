白色控必逛！寬庭推出「白的一百種姿態」打造純淨生活

提到喜歡的顏色，許多人就是「白色控」，因為白色永不退潮流，還能帶來寧靜安定的感覺，更能營造出優雅氛圍，KUAN’S LIVING寬庭特別在寬庭倉庫、全台櫃點與線上商店，推出白色主題選品的「白的一百種姿態」，集結超過30種白色寢具、家飾，價位多元，讓白色控都能找到自己最愛的商品。

寬庭行銷企劃總監張綾玲發現，顧客中總有一群白色系列的擁護者，特別喜歡家中白色帶來的簡單純粹。JAFCA日本色彩協會更選出「白色」，作為2021年度代表色，希望白色代表純真與回歸原點。

「白的一百種姿態」中，最受大家喜愛的居家寢具，如PUR 仙境奇緣純白寢飾，以博物館蕾絲搭配華爾天使紗，白色更能襯托出如同仙境般的夢幻感，另款璀璨床組，採用GIZA埃及超長纖細棉，由義大利織廠以600織紗數緞織而成，適合喜歡簡約白色風格的人。

其他如法國織品薇瓦瑞，以波希米亞風格帶出法式純白與其他大地色系忘輯的新風格；比利時風格家居席爾斯與法國生活選品店Merci聯名推出的食器，灰白色食器的樸實色彩，讓餐桌上有著回歸自然的風格。