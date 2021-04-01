這絕對不是愚人節！IKEA內湖店證實4/28開幕

IKEA宜家家居日前宣布歷史最久的敦北店即將熄燈後，各界就猜測，即將接手台北市據點的內湖店開幕腳步近了，今天(1日)IKEA透過臉書確認，內湖店即將在4月28日開幕，並用「真相只有一個」的愚人節猜謎互動，揭曉開幕日期，讓網友直呼有創意「很會！」。

IKEA在上月中宣布敦北店將在4月26日結束營業，眾多粉絲除了感到不捨，也被解讀為即將轉戰內湖舊宗路上的新館鋪路，IKEA內湖店接手大潤發一館，因商圈美式賣場眾多，集客效應佳，加上腹地大、停車位充足，相較規模較小的敦北店，在營運上更具優勢。