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這絕對不是愚人節！IKEA內湖店證實4/28開幕

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
IKEA內湖店即將在4月28日開幕。圖／摘自IKEA官方粉絲頁
IKEA內湖店即將在4月28日開幕。圖／摘自IKEA官方粉絲頁

IKEA宜家家居日前宣布歷史最久的敦北店即將熄燈後，各界就猜測，即將接手台北市據點的內湖店開幕腳步近了，今天(1日)IKEA透過臉書確認，內湖店即將在4月28日開幕，並用「真相只有一個」的愚人節猜謎互動，揭曉開幕日期，讓網友直呼有創意「很會！」。

IKEA在上月中宣布敦北店將在4月26日結束營業，眾多粉絲除了感到不捨，也被解讀為即將轉戰內湖舊宗路上的新館鋪路，IKEA內湖店接手大潤發一館，因商圈美式賣場眾多，集客效應佳，加上腹地大、停車位充足，相較規模較小的敦北店，在營運上更具優勢。

而為了公佈內湖店開幕消息，IKEA小編也選在愚人節發出創意貼文，用猜謎問答二選一的方式揭曉日期，但其實每張圖卡中，都有共同的答案就是「你知道IKEA內湖店要在4/28開幕了嗎？」；但也由於另一個「假的答案」太符合網友心聲，例如「你知道IKEA沒在台南開店是因為還沒研發出甜的肉丸嗎？」，不僅讓網友噴笑，也紛紛反串說，答案就是這個沒錯。

IKEA內湖店即將在4月28日開幕。圖／摘自IKEA官方粉絲頁
IKEA內湖店即將在4月28日開幕。圖／摘自IKEA官方粉絲頁

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