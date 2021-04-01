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陳昊森喜成伯爵PIAGET形象大使帥照、時尚心法全公開
每個人心裡都有個位置留給特別的名字，憑電影「刻在你心底的名字」演出走紅的陳昊森，以開朗形象近期聲勢看漲。在接下時尚、美妝等品牌代言人後，陳昊森最新並成為瑞士頂級鐘表珠寶品牌伯爵（PIAGET）全新形象大使。由於他對自我專業的堅持不懈與挑戰突破，呼應品牌精神：「永遠做得比需要得更好（Always Do Better Than Necessary.）」，也讓他成為首位來自台灣的伯爵形象大使。
當他知道自己成為伯爵全新形象大使時，心情超級開心，「心裡不停想著「我要做好我要做好我要做好」然後期待跟品牌（角色）一起發生的每件事。」而雖然看時間多用手機、但手表則給他依賴和陪伴感，並讓他感到安心。當被問到如何配戴珠寶和腕表以搭配出時尚感？陳昊森更大方分享，「最簡單的方式就是『不要多』，化繁為簡會看起來更有重點。」而他也在全新兩組黑白、彩色形象視覺中，配戴上伯爵高級腕表與珠寶、一展猶如公爵般的貴族紳士風範。
其中一款Polo系列伯爵藍鏤空超薄精鋼腕表，展現品牌在「超薄領域」的傲人成就，表廠自製的1200S自動上鍊機芯厚度僅2.4毫米，同時鏤空的機芯並具藍色電鍍處理，在纖細優雅間帶來藍色的視覺魔法。表款並具快拆系統，一如陳昊森的專業演技，在不同角色風格間自由切換，訂價約89萬5,000元；另一只Altiplano Ultimate Automatic 18K白金超薄自動上鍊腕表，則是品牌耗時三年研發大作，將機芯與面盤合而為一，也讓人完整欣賞在腕表方寸間精湛的打磨修飾與機芯工藝，訂價則約93萬5,000元。
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