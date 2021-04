陳昊森喜成伯爵PIAGET形象大使帥照、時尚心法全公開

每個人心裡都有個位置留給特別的名字,憑電影「刻在你心底的名字」演出走紅的陳昊森,以開朗形象近期聲勢看漲。在接下時尚、美妝等品牌代言人後,陳昊森最新並成為瑞士頂級鐘表珠寶品牌伯爵(PIAGET)全新形象大使。由於他對自我專業的堅持不懈與挑戰突破,呼應品牌精神:「永遠做得比需要得更好(Always Do Better Than Necessary.)」,也讓他成為首位來自台灣的伯爵形象大使。

當他知道自己成為伯爵全新形象大使時,心情超級開心,「心裡不停想著「我要做好我要做好我要做好」然後期待跟品牌(角色)一起發生的每件事。」而雖然看時間多用手機、但手表則給他依賴和陪伴感,並讓他感到安心。當被問到如何配戴珠寶和腕表以搭配出時尚感?陳昊森更大方分享,「最簡單的方式就是『不要多』,化繁為簡會看起來更有重點。」而他也在全新兩組黑白、彩色形象視覺中,配戴上伯爵高級腕表與珠寶、一展猶如公爵般的貴族紳士風範。