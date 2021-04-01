iOS 14.5新功能再釋出！Siri新增多種聲音 印度腔英文也能通

蘋果稍早再釋出了iOS 14.5最新developer beta開發者版本，這次再加入了關於Siri聲音以及電池健康度估算的重大更新，眾多優化功能也讓iOS 14.5越來越令人期待，預估4月份就會推出正式版本。

這次蘋果為英語使用者推出了2種新的Siri美式英語聲音選項，且不再有預設聲音，往後使用者在一開始設定裝置時，就能先選擇要對自己說話的聲音。而Siri也不斷優化聲音技術，目前共有38種Siri聲音運用了「類神經文字到語音Neural TTS」技術提供更自然的聲音語調。

針對語音內容，Siri也持續增進更多的知識內容為使用者千奇百怪的詢問與口音帶來更適切的回應。在過去1年間，蘋果已經為Siri加入對「黑人的命也是命 Black Lives Matter」及「停止仇恨亞裔Stop Asian Hate」等詢問的回應；Siri也會提供關於Covid-19的相關資源，包括檢測地點和疫苗接種地點或是當地衛生主管機關的相關內容。

而在「電池健康度」方面，蘋果也在iOS 14.5推出了解決校正錯誤的功能更新，這個錯誤主要發生在iPhone 11系列上對電池健康度估算不準確。這項更新將重新校正電池健康度報告系統，包括最大容量和峰值效能能力。