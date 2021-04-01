S.T. Dupont迷你打火機 潮男必收黑暗骷髏頭
精緻小巧的外型與繽紛色彩，不只是人們對手機的期待，其實也反映了人們對所有隨身配件的要求。源自巴黎的法國時尚精品品牌都彭（S.T. Dupont），著名的打火機產品中，價位上較為親民、尺寸也很精巧迷你的S.T. Dupont Minijet系列近年來日益新潮的設計與多種顏色的款式選擇，源自於對新世代潮流趨勢的回應。
今年Minijet系列更推出全新有「小法國」之稱的紅色、白色以及藍色的配色打火機。除了外觀設計向法國國旗色致敬，新一代法國製造的Minijet打火機也將其生產線搬回至品牌的發源地-法國，相較於前幾代Minijet打火機皆在其他國家製造，更顯原汁原味。共4款嶄新的設計，除了烈焰紅、海軍藍、帶有法國紅藍玫瑰花結的白底打火機隻外，還有黑底骷顱頭圖騰款，機身僅5.5公分的迷你外型加上超輕巧50公克的重量，以及可調節火焰大小的藍色火炬式火焰，是新世代型男帥女不可或缺的隨身配件。
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