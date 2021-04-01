跟著華信空姐上班趣！空服體驗營開搶 名字有2字打折

跟著空姐上班「趣」。華信航空今天宣布，4月24日首度推出「華信航空空服體驗營」，即起接受報名，名額有限僅24名。此外，名字有「華」、「信」兩字的還有優惠價，把握機會衝一波。

華信說，即起接受報名，至4月15日下午5時截止，凡年滿16歲並嚮往空服工作者皆可報名。該次為華信航空在台中機場首次舉辦的空服體驗營，特別安排一架ERJ飛機讓學員實機體驗，名額僅有24名。

華信說，報名參加一日空服體驗營，每名學員費用為新台幣3888元，為慶祝華信航空30周年慶，特別推出30周年慶優惠價，凡身分證末二碼為30或生日日期為30號者，或者姓名有「華」、「信」單字者，只要3688元。

此外，為幫青年學子一圓空姐飛行夢，憑學生證或姓名有「華信」、「信華」二字者，報名即享有500元優惠折扣，每學員只要3388元。

華信是，空服體驗營活動內容相當豐富精彩，4月24日上午安排在華信台中飛機棚廠，體驗互動遊戲、救生衣示範、空姐包頭教學、彩妝示範及華信經典制服等課程。