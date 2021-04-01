加里山三角點標牌不見了 原來是林管處拆除的

苗栗縣加里山之美，有台灣富士山之稱，三角點11塊登山標牌，3月28日不見了，引起山友熱議，林務局新竹林管處回應表示因私設標牌亂象多，拆除涉廣告性違法牌誌，後續將評估在具代表性之三角點，設計融入環境及在地人文特性的牌誌。

李姓女山友登加里山如家常便飯，經常1周攀登2次，3月28日發現加里山三角點標牌全部不翼而飛，PO網引起議論，她說，今年初加里山頂一等三角點標高2220公尺，還有11塊山友或是社團製作的標牌，供拍照留念，3月27日上山剩2塊，3月28日再上山，一塊都沒有，讓許多遊客大失所望。

李姓山友說，加里山是中級山、小百岳，山形如日本富士山，有時壯闊的雲海，讓人有遠離塵囂的感覺，去年、今年因疫情，登山人潮大爆發，假日甚至會發生塞車，很多遊客攻三角頂，希望拍照留念，也不知道什麼原因，一塊標示牌都沒有，一些山友敗興而歸。

新竹林管處則表示，3月中接獲通報，加里山步道遭私人團體擅設牌誌，派員組隊拆除，總計拆除大坪登山口，及避難小屋等處，涉及廣告性質的大型牌誌2面，及三角點標牌9面，加里山高人氣，引來不當的廣告行為，不少廠商或團體利用製作加里山的資訊牌誌，達到為自己打廣告的目的，也讓山頭景觀顯得雜亂。