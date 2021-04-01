林志玲化身最美藝術導覽！線上介紹蘇富比現代藝術拍品

香港蘇富比（Sotheby’s）將於2021年4月18日舉辦由常玉及畢卡索億級大作領銜的「神品：超越時空的大師之作」專場，以及「超限界：現代藝術晚間拍賣」。繼先前陸續曝光的朱德群博物館級雪景三聯屏「盛世雪」，蘇富比也公布了「超限界：現代藝術晚間拍賣」的領銜焦點：趙無極「狂草時期」重要作品「13.02.62」，因此作完成於趙無極誕辰當日，是首幅以此日期命名別具紀念價值之作。同時，蘇富比現代藝術部更破天荒與林志玲及著名建築師藝術家馮永基合作，由林志玲化身現代藝術導賞員的一系列「雲導賞」短片系列近日起將於蘇富比網站及社交媒體平台推出，而馮永基則特別擔任現代藝術晚拍策展顧問，規劃4月16至18日舉行的香港預展環境。

領銜拍品「13.02.62」完成於趙無極誕辰當日，是少數是以此日期命名的作品中的第一件，也標誌了藝術家即將展開的「狂草時期」巔峰歲月，筆勢有如狂草般縱橫馳騁，大片烈焰如火的紅色調，讓人聯想到熱情與力量。同場上拍的還有朱德群首幅亮相拍場的雪景三聯作「盛世雪」，是雪景系列僅兩組的雪景三聯屏之一。晚拍亦有常玉、吳冠中、劉國松、蕭勤、梅忠恕等東方大師，及雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、蘇拉吉（Pierre Soulages）、喬治馬修（Georges Mathieu）等歐洲巨匠之重要作品。