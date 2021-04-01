蒼穹的野望 URWERK UR-100V藍色星球腕表 浩瀚無垠

由特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX日前三度飛上太空，但第三次未果、中途失敗。太空旅行的夢想似乎還離我們很遠、但這無法阻擋人們敢於作夢、敢於幻想的權利與天賦。瑞士獨立製表品牌URWERK推出最新UR-100V「Blue Planet」腕表，延續UR-100V系列探索時空的概念，似由外太空俯瞰藍地球的自轉與公轉軌跡，生生不息。

為什麼獨鍾藍色？而且是將堅硬的鈦金屬燒製700度高溫所轉變的藍？設計師Felix Baumgartner如斯解釋：「家父狂熱鑽研燒藍指針技術，他一直追尋最完美的藍色，曾以無數種沙粒測試，最後發現科西嘉島的沙粒最好，還趁著全家到當地旅行時將沙粒收在行李內帶回。」

拱形表鏡下，三個漫遊衛星小時轉頭連結了混合螢光綠與黃色的箭形分鐘指針並沿著刻度滑行。面盤的四周並刻印了Rotary與兩組數字：35,742Km與555.55km，前者代表地球繞太陽公轉的速度：在20分鐘內移動了35,740公里；後者則意味了每20分鐘、地球赤道將自轉約555.55公里，在指示時間的當下、同時帶來迥異思維。

這些數字與宛如天體運行的「時間」奇觀，都暗示著我們與配戴者：請嘗試以更高的角度、維度、次元，檢視我們所處的星球與時空狀態。而這顆美麗的藍色星球概念時計，則是由具備「扁平渦輪葉」及「行星齒輪裝置」的UR 12.02自動上鍊機芯所驅動。鋁製的金屬衛星小時卡羅素是由日內瓦十字輪驅動，機芯並經噴砂、珠擊與圓點打磨。