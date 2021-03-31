超好評IU STYLE這樣配！甜甜小女人氣質耳環包色很可以

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
IU在配戴寶格麗FIOREVER系列白K金鑽石流蘇耳環。圖／取自IG @dlwlrma
IU在配戴寶格麗FIOREVER系列白K金鑽石流蘇耳環。圖／取自IG @dlwlrma

南韓國民天后IU（李知恩）日前發行睽違4年的第五張專輯「LILAC」。皆由IU親自填詞的整張專輯，以紫丁香花的色彩宣告自己的蛻變、以及即將於明年邁入30、告別20代的心情。而在「LILAC」MV中她更一口氣換了7種不同的造型，相當寵粉。不過仔細看，IU的裝扮方式絕對少不了的是一副設計充滿女人味的垂墜耳環，透過細膩的珠寶光輝，勾勒臉蛋輪廓、讓人聚焦在她精緻的五官上，營造小女人溫柔又可愛的氣質。

在MV中，她最令人難忘的耳環，就是來自寶格麗（BVLGARI）的FIOREVER 系列白K金鑽石流蘇耳環。FIOREVER以4瓣立體鏤空的鑽石花瓣，簇擁中央的主鑽，IU配戴的款式在花朵下面更垂墜了由閃亮鑽石打造的流蘇，隨著她的舞蹈和擺頭動作，流洩出活潑的小女人氣質。而近日IU近日跑宣傳的造型中，也配戴了同系列的鑽石花朵戒指，可見這個小花的設計相當得到IU的喜愛。另一款IU愛用的寶格麗系列，則是以羅馬浴場的扇形馬賽克圖案為設計靈感的DIVAS’ DREAM系列垂墜耳環，扇形的圖騰以綻放的曲線和圓弧線條，在洗鍊幾何的同時散發女性的婉約。擅長彩色寶石的寶格麗，也將多種不同光澤與顏色的寶石延伸到這個系列中，像IU就分別以純白珍珠母貝、紅碧璽和拓帕石、或紅玉髓等不同色澤的DIVAS’ DREAM耳環，搭配不同印花彩色的服裝。

IU配戴寶格麗DIVAS’ DREAM系列玫瑰金彩色寶石耳環。圖／取自網路
IU配戴寶格麗DIVAS’ DREAM系列玫瑰金彩色寶石耳環。圖／取自網路
IU在MV中配戴寶格麗FIOREVER系列白K金鑽石流蘇耳環。圖／取自IG @dlwlrma
IU在MV中配戴寶格麗FIOREVER系列白K金鑽石流蘇耳環。圖／取自IG @dlwlrma
BVLGARI DIVAS' DREAM珍珠母貝與密鑲鑽石玫瑰金耳環，約82,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM珍珠母貝與密鑲鑽石玫瑰金耳環，約82,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI FIOREVER系列白K金鑽戒，約29萬2,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI FIOREVER系列白K金鑽戒，約29萬2,700元。圖／寶格麗提供
IU在配戴寶格麗FIOREVER系列白K金鑽石流蘇耳環。圖／取自IG @dlwlrma
IU在配戴寶格麗FIOREVER系列白K金鑽石流蘇耳環。圖／取自IG @dlwlrma
IU配戴寶格麗DIVAS’ DREAM系列白色珍珠母貝耳環。圖／取自網路
IU配戴寶格麗DIVAS’ DREAM系列白色珍珠母貝耳環。圖／取自網路
BVLGARI FIOREVER系列白K金鑽石流蘇耳環，約68萬1,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI FIOREVER系列白K金鑽石流蘇耳環，約68萬1,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS’ DREAM系列玫瑰金紅碧璽、藍色拓帕石與鑽石耳環，，約34萬3,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS’ DREAM系列玫瑰金紅碧璽、藍色拓帕石與鑽石耳環，，約34萬3,900元。圖／寶格麗提供
IU配戴寶格麗DIVAS’ DREAM系列玫瑰金彩色寶石耳環。圖／取自網路
IU配戴寶格麗DIVAS’ DREAM系列玫瑰金彩色寶石耳環。圖／取自網路

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