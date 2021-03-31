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他做的鞋超熱賣 Paul Andrew傳出要離開Ferragamo？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Paul Andrew在2021秋冬系列注入了未來科幻感，讓Salvatore Ferragamo再度以嶄新的風格登場。圖／Salvatore Ferragamo提供
Paul Andrew在2021秋冬系列注入了未來科幻感，讓Salvatore Ferragamo再度以嶄新的風格登場。圖／Salvatore Ferragamo提供

時尚圈又有新的人事異動？據BoF（The Business of Fashion）報導，義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo除了現任董事長Ferruccio Ferragamo將交棒給弟弟Leonardo Ferragamo，創意總監Paul Andrew也即將離開品牌，最後一季的設計會是五月份發表的2022早春系列。相關的消息目前雖然還未獲得官方證實，但不少外媒已紛紛跟進報導，再對照今年一月份WWD揭露Paul Andrew和Ferragamo不續約的消息看來，真實度非常高。

出生在英國的Paul Andrew，畢業於波克夏藝術設計學院（Berkshire College of Art and Design），主修時尚和鞋履設計，2013年成立自己的同名鞋履品牌。他在2016年9月加入Salvatore Ferragamo，當時還特別為他設立女鞋創意總監的職位，讓他盡情發揮所長，將擅長的建築美學融合Salvatore Ferragamo經典元素，推出多款帶點藝術質感的現代風格單品。

2019年2月，他又升上品牌創意總監，操刀男女裝，陸續打造出剪裁和配色都更顯年輕的設計，當中也不乏像是跟上「老花」潮流擄獲更多年輕消費者的Gancini Monogram系列，而從經典Vara蝴蝶結鞋款衍生出的Viva系列鞋、包，也成了社群平台上各大網紅、KOL的新寵兒。從去年開始，他又將電影靈感帶入品牌，今年春夏更攜手名導Luca Guadagnino拍攝相關形象影片，更在2021秋冬系列注入了未來科幻感，讓Salvatore Ferragamo再度以嶄新的風格登場。

不過因為疫情衝擊，財報顯示2020年Salvatore Ferragamo收入下跌33.5%，這也是品牌自米蘭上市10年以來首次出現年度虧損的情況，這也讓近期傳出的人事變動無論是從設計面、管理層等經營方向看來都很有說服力。而去年回歸擔任董事會執行副主席的Michele Norsa，也傳出將會擁有更大的實權。如果一切成真，這也意味著Salvatore Ferragamo有計畫想結束家族式管理、重新塑造營運模式。

截至目前為止，關於人事變動消息，Salvatore Ferragamo都未對外發表任何相關評論和說法。

延伸自Vera蝴蝶結元素的Viva蝴蝶結肩背包有著蓬鬆可愛的外型，更顯年輕。圖／Salvatore Ferragamo提供
延伸自Vera蝴蝶結元素的Viva蝴蝶結肩背包有著蓬鬆可愛的外型，更顯年輕。圖／Salvatore Ferragamo提供
據BoF（The Business of Fashion）報導，義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo創意總監Paul Andrew即將離開品牌。圖／Salvatore Ferragamo提供
據BoF（The Business of Fashion）報導，義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo創意總監Paul Andrew即將離開品牌。圖／Salvatore Ferragamo提供
陳庭妮穿從經典Vara蝴蝶結鞋款衍生出的Viva系列鞋款。圖／Salvatore Ferragamo提供
陳庭妮穿從經典Vara蝴蝶結鞋款衍生出的Viva系列鞋款。圖／Salvatore Ferragamo提供
Paul Andrew陸續打造出剪裁和配色都更顯年輕的設計。圖／Salvatore Ferragamo提供
Paul Andrew陸續打造出剪裁和配色都更顯年輕的設計。圖／Salvatore Ferragamo提供
Paul Andrew。圖／Salvatore Ferragamo提供
Paul Andrew。圖／Salvatore Ferragamo提供
Paul Andrew操刀的Salvatore Ferragamo女裝。圖／Salvatore Ferragamo提供
Paul Andrew操刀的Salvatore Ferragamo女裝。圖／Salvatore Ferragamo提供
Paul Andrew操刀的Salvatore Ferragamo男裝。圖／Salvatore Ferragamo提供
Paul Andrew操刀的Salvatore Ferragamo男裝。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo春夏攜手名導Luca Guadagnino拍攝相關形象影片。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo春夏攜手名導Luca Guadagnino拍攝相關形象影片。圖／Salvatore Ferragamo提供
Paul Andrew陸續打造出剪裁和配色都更顯年輕的設計。圖／Salvatore Ferragamo提供
Paul Andrew陸續打造出剪裁和配色都更顯年輕的設計。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo 2021春夏鞋款
Salvatore Ferragamo 2021春夏鞋款
Paul Andrew操刀的Salvatore Ferragamo女裝。圖／Salvatore Ferragamo提供
Paul Andrew操刀的Salvatore Ferragamo女裝。圖／Salvatore Ferragamo提供
從經典Vara蝴蝶結鞋款衍生出的Viva系列鞋款。圖／Salvatore Ferragamo提供
從經典Vara蝴蝶結鞋款衍生出的Viva系列鞋款。圖／Salvatore Ferragamo提供
跟上「老花」潮流擄獲更多年輕消費者的Gancini Monogram系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
跟上「老花」潮流擄獲更多年輕消費者的Gancini Monogram系列。圖／Salvatore Ferragamo提供

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