他做的鞋超熱賣 Paul Andrew傳出要離開Ferragamo？

時尚圈又有新的人事異動？據BoF（The Business of Fashion）報導，義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo除了現任董事長Ferruccio Ferragamo將交棒給弟弟Leonardo Ferragamo，創意總監Paul Andrew也即將離開品牌，最後一季的設計會是五月份發表的2022早春系列。相關的消息目前雖然還未獲得官方證實，但不少外媒已紛紛跟進報導，再對照今年一月份WWD揭露Paul Andrew和Ferragamo不續約的消息看來，真實度非常高。

出生在英國的Paul Andrew，畢業於波克夏藝術設計學院（Berkshire College of Art and Design），主修時尚和鞋履設計，2013年成立自己的同名鞋履品牌。他在2016年9月加入Salvatore Ferragamo，當時還特別為他設立女鞋創意總監的職位，讓他盡情發揮所長，將擅長的建築美學融合Salvatore Ferragamo經典元素，推出多款帶點藝術質感的現代風格單品。

2019年2月，他又升上品牌創意總監，操刀男女裝，陸續打造出剪裁和配色都更顯年輕的設計，當中也不乏像是跟上「老花」潮流擄獲更多年輕消費者的Gancini Monogram系列，而從經典Vara蝴蝶結鞋款衍生出的Viva系列鞋、包，也成了社群平台上各大網紅、KOL的新寵兒。從去年開始，他又將電影靈感帶入品牌，今年春夏更攜手名導Luca Guadagnino拍攝相關形象影片，更在2021秋冬系列注入了未來科幻感，讓Salvatore Ferragamo再度以嶄新的風格登場。

不過因為疫情衝擊，財報顯示2020年Salvatore Ferragamo收入下跌33.5%，這也是品牌自米蘭上市10年以來首次出現年度虧損的情況，這也讓近期傳出的人事變動無論是從設計面、管理層等經營方向看來都很有說服力。而去年回歸擔任董事會執行副主席的Michele Norsa，也傳出將會擁有更大的實權。如果一切成真，這也意味著Salvatore Ferragamo有計畫想結束家族式管理、重新塑造營運模式。