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必勝客「花生湯圓比薩」新登場！同步加碼花生醬唐揚雞
曾經多次推出台式口味比薩的「必勝客」，自即日起再以湯圓、紅豆、花生粉等元素，限時推出「花好月圓花生湯圓比薩」，讓喜宴經典菜色華麗變身，造出甜鹹交錯的台式滋味，另還有「濃郁花生醬唐揚雞」同步登場。
必勝客過去曾經推出以宴席料理為主的「三星蔥卜肉國宴比薩」，也曾推出甜點系的「京都宇治金石比薩」。此次所推出的「花好月圓花生湯圓比薩」，使用了舊金山手工餅皮為底，鋪上苗栗南庄的桂花釀底醬，並選用紅白湯圓、萬丹紅豆作為鋪料，還灑上雲林花生粉，最後並以莫札瑞拉起司串連起配料滋味，讓喜宴必備的甜點菜色以比薩的樣貌呈現，兼具懷舊與新潮感，限時自即日起至4月26日期間販售，單點大比薩299元、小比薩199元，並可以定價享外帶買大送大、外送買大送小的優惠價。
除此之外，必勝客還同步推出「濃郁花生醬唐揚雞」，選用去骨雞腿肉製成唐揚雞，再淋上熔岩花生醬，享受花生醬與雞腿肉交融的幸福感，原價199元，加購價179元，限時販售至6月28日。至4月26日前，必勝客並推出「HOT台味好事花生餐」，內含花好月圓花生湯圓大比薩、濃郁花生醬唐揚雞，搭配1.25L飲料，每套499元。
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