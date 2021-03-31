萊爾富推「楊枝甘露冰沙、杜老爺奶蓋雪糕」嘗鮮特價

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
迎接清明連假，萊爾富推出新品嘗鮮優惠，即日起至4月20日　Hi Café大杯楊枝甘露冰沙消暑價49元、杜老爺奶蓋雪糕任2件69元。圖／萊爾富提供
迎接清明連假，萊爾富推出新品嘗鮮優惠，即日起至4月20日　Hi Café大杯楊枝甘露冰沙消暑價49元、杜老爺奶蓋雪糕任2件69元。圖／萊爾富提供

清明、兒童節4天連假即將到來，萊爾富除了增加門市礦泉水、免洗餐具、濕紙巾、隨身面紙、防蚊、防曬商品、雨衣雨具等備貨量，同時為連假開車出遊民眾提神打氣，即日起至4月20日推出Hi Café咖啡全品項享第2杯半價，另外還有新冰品嘗鮮優惠，大杯楊枝甘露冰沙消暑價49元，「杜老爺生烏龍奶蓋雪糕」、「杜老爺伯爵紅茶奶蓋雪糕」等兩款超商獨家新冰可享任選2件69元。

萊爾富於即日起推出Hi Café咖啡全品項第2杯半價；4月2日至4月5日期間推出中冰焙茶可可、味丹多喝水－微鹼性竹炭離子水850ml、味味A排骨雞風味乾麵碗麵等買一送一；4月6日前Halls xs 無糖迷你薄荷糖系列的酷爽薄荷、清新萊姆、綜合莓果，以及4月20日前波爾天然水、伊藤園二條麥茶535ml均享買一件、第二件由萊爾富免費招待。

看準連假天氣偏熱，萊爾富推出新冰品嚐鮮優惠，即日起至4月20日Hi Café大杯楊枝甘露冰沙可享新品消暑價49元，以愛文芒果冰沙為基底，添加紅柚醬、椰漿、原味粉條，呈現經典港式甜品。萊爾富與杜老爺攜手搶先上市的「杜老爺生烏龍奶蓋雪糕」、「杜老爺伯爵紅茶奶蓋雪糕」，將奶蓋飲品變身為「手搖系冰品」，主打杜老爺獨家鹹奶蓋，內層選擇斯里蘭卡紅茶製成伯爵紅茶冰淇淋、台灣生烏龍茶製成生烏龍茶冰淇淋，搭上Q彈粉條，嚼感十足，兩款售價皆為45元，4月20日前任選2件享嘗鮮優惠價69元。

歡慶兒童節到來，萊爾富即日起推出多項零食限量新品，包括首批限量96,000包的卡娜赫拉的小動物系列「檸檬乳酸風味軟Q糖」售價28元及「檸檬奶油捲心餅」售價48元、限量7,200包的「味覺糖漫威版酷露露葡萄Q糖」售價79元、「樂天小熊餅香濃煉乳」售價39元、「韓國樂天鬆餅」售價45元，以及萊爾富超商獨家新品、全台限量5萬包的「滋露檸檬口味QQ球」售價25元。

此外，萊爾富4月1日至4月20日攜手「Pizza Hut必勝客」推出獨家套餐專屬優惠代碼21700，萊爾富會員到全台必勝客門市購買外帶指定商品，出示手機圖檔即可享有萊爾富會員專屬優惠價。外帶指定商品包含新上市的花好月圓小比薩（限定舊金山餅皮）、9吋鬆厚比薩（限定390元以下口味）、BBQ烤雞（4腿4翅或二節翅／翅腿）各選一款，加上黃金玉米湯2杯或七喜1.25L一瓶2選1，可享萊爾富會員專屬優惠價469元，最高現省360元。

萊爾富販售限量卡娜赫拉的小動物「檸檬乳酸風味軟Q糖」粉紅版，售價28元。圖／萊爾富提供
萊爾富販售限量卡娜赫拉的小動物「檸檬乳酸風味軟Q糖」粉紅版，售價28元。圖／萊爾富提供
即日起至4月20日萊爾富Hi Café大杯楊枝甘露冰沙可享新品消暑價49元。圖／萊爾富提供
即日起至4月20日萊爾富Hi Café大杯楊枝甘露冰沙可享新品消暑價49元。圖／萊爾富提供
即日起至4月20日萊爾富Hi Café大杯楊枝甘露冰沙可享新品消暑價49元。圖／萊爾富提供
即日起至4月20日萊爾富Hi Café大杯楊枝甘露冰沙可享新品消暑價49元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出超商獨家「杜老爺伯爵紅茶奶蓋雪糕」，將奶蓋飲品變身為「手搖系冰品」，售價45元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出超商獨家「杜老爺伯爵紅茶奶蓋雪糕」，將奶蓋飲品變身為「手搖系冰品」，售價45元。圖／萊爾富提供
萊爾富販售限量「韓國樂天鬆餅」，售價45元。圖／萊爾富提供
萊爾富販售限量「韓國樂天鬆餅」，售價45元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「杜老爺生烏龍奶蓋雪糕」，售價45元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「杜老爺生烏龍奶蓋雪糕」，售價45元。圖／萊爾富提供
搶攻清明連假商機，萊爾富推出限量零食新品搶市。圖／萊爾富提供
搶攻清明連假商機，萊爾富推出限量零食新品搶市。圖／萊爾富提供
萊爾富推出超商獨家新品，全台限量5萬包的「滋露檸檬口味QQ球」，售價25元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出超商獨家新品，全台限量5萬包的「滋露檸檬口味QQ球」，售價25元。圖／萊爾富提供

冰品 連假

延伸閱讀

最肥的竟不是珍珠！營養師曝手搖飲配料熱量冠軍

萊爾富「會員周年春遊慶」！消費滿百元送茶葉蛋

蝦皮出包不認帳！ 律師點出「賴皮」關鍵：看準消費者這1點

台中限定？石二鍋檸檬冬瓜冰沙 網驚：這裡也買得到

相關新聞

漢堡王出招！愚人節「隨便一張優惠券」8款餐點買1送1

隨著愚人節即將到來，各個廠商紛紛推出趣味整人遊戲。速食業者「漢堡王」卻逆向而行，推出「真正」的促銷活動。自4月1日起，連...

萊爾富推「楊枝甘露冰沙、杜老爺奶蓋雪糕」嘗鮮特價

清明、兒童節4天連假即將到來，萊爾富除了增加門市礦泉水、免洗餐具、濕紙巾、隨身面紙、防蚊、防曬商品、雨衣雨具等備貨量，同...

環球購物中心3千送7百回饋創新高！逾40家新櫃連假開逛

Global Mall環球購物中心首波母親節檔期4月1日起開跑，在4月21日前推出「愛美好生活節」，在疫後消費力復甦起飛...

搶連假商機！無印良品推兒童節9折、IKEA隨行系列有型

連假將至，居家通路也搶商機，MUJI無印良品搭著兒童節，推薦一系列兒童的玩具、適合兒童使用的居家用品，展現無限創造力；I...

蝦皮購物「4.4品牌購物節」Apple、Dyson限時下殺4折起

蝦皮購物首度於上半年盛大舉辦「4.4品牌購物節」，攜手 Panasonic、Tokuyo、Samsung等百大明星品牌祭...

潮牌SUPERDRY重返台灣市場！首店、開幕時間曝光

英國潮牌Superdry最大的識別度就是Logo有著英、日夾雜的「極度乾燥しなさい」。去年一度傳出撤台的消息，讓支持者大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。