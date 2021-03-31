萊爾富推「楊枝甘露冰沙、杜老爺奶蓋雪糕」嘗鮮特價

清明、兒童節4天連假即將到來，萊爾富除了增加門市礦泉水、免洗餐具、濕紙巾、隨身面紙、防蚊、防曬商品、雨衣雨具等備貨量，同時為連假開車出遊民眾提神打氣，即日起至4月20日推出Hi Café咖啡全品項享第2杯半價，另外還有新冰品嘗鮮優惠，大杯楊枝甘露冰沙消暑價49元，「杜老爺生烏龍奶蓋雪糕」、「杜老爺伯爵紅茶奶蓋雪糕」等兩款超商獨家新冰可享任選2件69元。

萊爾富於即日起推出Hi Café咖啡全品項第2杯半價；4月2日至4月5日期間推出中冰焙茶可可、味丹多喝水－微鹼性竹炭離子水850ml、味味A排骨雞風味乾麵碗麵等買一送一；4月6日前Halls xs 無糖迷你薄荷糖系列的酷爽薄荷、清新萊姆、綜合莓果，以及4月20日前波爾天然水、伊藤園二條麥茶535ml均享買一件、第二件由萊爾富免費招待。

看準連假天氣偏熱，萊爾富推出新冰品嚐鮮優惠，即日起至4月20日Hi Café大杯楊枝甘露冰沙可享新品消暑價49元，以愛文芒果冰沙為基底，添加紅柚醬、椰漿、原味粉條，呈現經典港式甜品。萊爾富與杜老爺攜手搶先上市的「杜老爺生烏龍奶蓋雪糕」、「杜老爺伯爵紅茶奶蓋雪糕」，將奶蓋飲品變身為「手搖系冰品」，主打杜老爺獨家鹹奶蓋，內層選擇斯里蘭卡紅茶製成伯爵紅茶冰淇淋、台灣生烏龍茶製成生烏龍茶冰淇淋，搭上Q彈粉條，嚼感十足，兩款售價皆為45元，4月20日前任選2件享嘗鮮優惠價69元。

歡慶兒童節到來，萊爾富即日起推出多項零食限量新品，包括首批限量96,000包的卡娜赫拉的小動物系列「檸檬乳酸風味軟Q糖」售價28元及「檸檬奶油捲心餅」售價48元、限量7,200包的「味覺糖漫威版酷露露葡萄Q糖」售價79元、「樂天小熊餅香濃煉乳」售價39元、「韓國樂天鬆餅」售價45元，以及萊爾富超商獨家新品、全台限量5萬包的「滋露檸檬口味QQ球」售價25元。