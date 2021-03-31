環球購物中心3千送7百回饋創新高！逾40家新櫃連假開逛

Global Mall環球購物中心首波母親節檔期4月1日起開跑，在4月21日前推出「愛美好生活節」，在疫後消費力復甦起飛後，今年母親節檔期創例年最高回饋、回饋率最高達23%，並獨家合作「卡娜赫拉的小動物」，推出全台首發小農系列商品，打造獨家限定會員禮，讓粉絲蒐藏。另外，全台7店還有超過40家美食、服飾、生活選物新櫃登場，讓民眾在連假期間前往，除了享有購物優惠，還可體驗最新話題美食。

環球購物中心母親節首波推出香氛保養、按摩器材、健康小家電等優惠6折起，全台7店會員刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿3,000元送200元電子商品禮券，另針對百貨化妝品、內睡衣及服飾配件專門店，使用GMpay消費單筆滿2,000元送200元。同時，新北中和更祭出母親節史上新高23%回饋，在內睡衣、化妝品指定店，使用GMpay並綁定Global Mall聯名卡單筆消費滿3,000元，最高可回饋700元電子商品禮券。

人氣IP「卡娜赫拉的小動物」與環球購物中心合作，在新北中和推出全台唯一「卡娜赫拉的小動物小農時光」快閃店，現場有超過百項的小農主題系列商品，還有8米長全新小農主題牆、1米高的立體公仔，自快閃店登場以來，平均每天湧入超過5千人次，4月2日至5日連假期間再加碼，來店消費滿1,000元現折100元。另外，連假期間加入環球購物中心會員或是扣會員點數5點，即可獲得1大1小「好想兔親子口罩」。

此外，環球購物中心各店也超過40家新櫃進駐，像是板橋車站引進台式復古理髮廳「單純剪參號店」，並聯手「紅玉滿赤心雞蛋糕」開出店中店，即日起至4月15日，憑當日單純剪消費發票，就送限量紅玉滿雞蛋糕2顆。另有來自台中的人氣爆餡蛋捲「青鳥旅行」新北首店，4月1日起至4月21日任選3盒12入灌餡蛋捲簡約盒，單盒原價330元，3盒優惠價899元，另外，4月底還有人氣肉鬆餅「武松殿」北部首店登場。