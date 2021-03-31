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搶連假商機！無印良品推兒童節9折、IKEA隨行系列有型

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
無印良品塗鴉紙捲／390元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品塗鴉紙捲／390元。圖／MUJI無印良品提供

連假將至，居家通路也搶商機，MUJI無印良品搭著兒童節，推薦一系列兒童的玩具、適合兒童使用的居家用品，展現無限創造力；IKEA則讓大家連假也能個性出遊，Let’s Go隨行系列2.0升級，各種背包、折疊式便當盒、旅行用品等，讓大家出遊、或之後上班通勤，都很有個性。

無印良品近年在實體空間中，特別重視兒童專區，打造全家人都能玩耍購物的環境，兒童節推薦木製扮家家酒玩具組，包括廚房玩具、收銀機組合等，兼具質感與童趣，另也將瀕臨絕種的動物，設計出木棉坐墊，提升乘坐感，還有長達25公尺的塗鴉紙捲，讓小朋友的創意可以盡情發揮。

無印良品也從4月1日至14日推優惠，持聯名卡、MUJI passport手機App程式、LINE好友官方帳號等，全品項結帳再9折優惠。

IKEA則要讓大家出遊、上班通勤都能很時髦，Let’s Go隨行系列推出多樣化的商品，文青必收DRÖMSÄCK側背包，走大地色系簡單穿搭就有型，通勤族則適合VÄRLDENS背包，有多樣化夾層，滿足上班族的收納需求。

外出遊玩則有FOLDEREID單人自動充氣泡棉床墊，適合露營與野餐，而FÖRFINA旅行用品10件組，方便收納外出時所需要的盥洗保養用品，如果喜歡野餐，更必備FJÄRMA折疊式保鮮盒，可以直接放入包包中，方便攜帶使用，讓連假旅遊更舒適。

IKEA Let’s_Go隨行系列折疊式保鮮盒、保鮮袋、保溫瓶。圖／IKEA提供
IKEA Let’s_Go隨行系列折疊式保鮮盒、保鮮袋、保溫瓶。圖／IKEA提供
IKEA文青風的DRÖMSÄCK側背包。圖／IKEA提供
IKEA文青風的DRÖMSÄCK側背包。圖／IKEA提供
無印良品木棉坐墊／450元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品木棉坐墊／450元。圖／MUJI無印良品提供
IKEA Let’s_Go隨行系列滿足旅行、通勤需求。圖／IKEA提供
IKEA Let’s_Go隨行系列滿足旅行、通勤需求。圖／IKEA提供
無印良品木製扮家家酒玩具收銀機／2,190元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品木製扮家家酒玩具收銀機／2,190元。圖／MUJI無印良品提供

連假 無印良品 IKEA

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