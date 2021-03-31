搶連假商機！無印良品推兒童節9折、IKEA隨行系列有型

連假將至，居家通路也搶商機，MUJI無印良品搭著兒童節，推薦一系列兒童的玩具、適合兒童使用的居家用品，展現無限創造力；IKEA則讓大家連假也能個性出遊，Let’s Go隨行系列2.0升級，各種背包、折疊式便當盒、旅行用品等，讓大家出遊、或之後上班通勤，都很有個性。

無印良品近年在實體空間中，特別重視兒童專區，打造全家人都能玩耍購物的環境，兒童節推薦木製扮家家酒玩具組，包括廚房玩具、收銀機組合等，兼具質感與童趣，另也將瀕臨絕種的動物，設計出木棉坐墊，提升乘坐感，還有長達25公尺的塗鴉紙捲，讓小朋友的創意可以盡情發揮。

無印良品也從4月1日至14日推優惠，持聯名卡、MUJI passport手機App程式、LINE好友官方帳號等，全品項結帳再9折優惠。

IKEA則要讓大家出遊、上班通勤都能很時髦，Let’s Go隨行系列推出多樣化的商品，文青必收DRÖMSÄCK側背包，走大地色系簡單穿搭就有型，通勤族則適合VÄRLDENS背包，有多樣化夾層，滿足上班族的收納需求。