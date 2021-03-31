漢堡王出招！愚人節「隨便一張優惠券」8款餐點買1送1

隨著愚人節即將到來，各個廠商紛紛推出趣味整人遊戲。速食業者「漢堡王」卻逆向而行，推出「真正」的促銷活動。自4月1日起，連續7天內，只要持「任何一間品牌的優惠券」到漢堡王門市，即可享小華堡、脆洋蔥牛肉堡等8款指定品項「買1送1」的優惠，甚至連麥當勞、肯德基優惠券也均可適用。另外還有全新的優惠券登場，共有28款品項可供選擇。業者也表示，所有品牌的優惠券均可適用，絕對不是愚人節玩笑！

漢堡王在2019年時，曾經推出「憑麥當勞、肯德基發票免費換漢堡」的活動，引起民眾間的熱烈討論。此次漢堡王再出奇招，自4月1日至4月7日期間，「持其他品牌的優惠券」至漢堡王，包括小華堡（原味）、脆洋蔥牛肉堡、花生脆雞堡、大杯可樂、10塊雞塊、匈牙利爆漿起司餅、中份薯條、辣薯球等8種品項，通通可享買1送1，最高現省89元，紙本優惠券或手機畫面均可適用，每人限購2份。（不適用兒童樂園、機場、彰化門市及竹科台積P1店）