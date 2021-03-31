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蝦皮購物「4.4品牌購物節」Apple、Dyson限時下殺4折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「4.4品牌購物節」Apple、Dyson等限時下殺4折起，看跨夜直播再抽價值近6萬元的Gogoro新車VIVA MIX。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.4品牌購物節」Apple、Dyson等限時下殺4折起，看跨夜直播再抽價值近6萬元的Gogoro新車VIVA MIX。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物首度於上半年盛大舉辦「4.4品牌購物節」，攜手 Panasonic、Tokuyo、Samsung等百大明星品牌祭出全面4折起的超殺優惠、更加碼送出總獎金超過6百萬的蝦皮大樂透，活動開跑至今累計超過500萬瀏覽次數，目前累積頭獎獎額更來到歷史新高破337萬；4月1日至4月4日天天可搶優惠99元免運券，4月4日當天加發最高現折5,000元的商城88折優惠券。

4月3日跨夜直播將邀請謝佳見、納豆、PER6IX等多位藝人挑戰演技新高峰，即日起至4月3日中午12點前全站不限金額下單，有機會於直播中抽到價值近6萬元的Gogoro最新車款VIVA MIX。蝦皮購物更重磅邀韓國女子天團MAMAMOO於直播中帶來Hip、Egotistic等6首熱門單曲，還有機會抽到MAMAMOO限量簽名專輯。看直播當然要配美食，蝦皮購物還獨家送上麥當勞4.4歡樂派對專屬優惠，4月4日當天凌晨0點起共有25個時段限量推出六塊麥克雞、Oreo冰炫風等經典餐點65折起，中薯更下殺只要9元。

蝦皮購物「4.4品牌購物節」於4月4日當天精選3C、家電大牌限量下殺4折起，Roborock S6 MaxV石頭掃地機器人2萬元有找，微星17吋電競筆電RTX30活動價47,900元，還有iPhone12 128GB、Samsung Galaxy S21 Ultra等搭配商城限量88折券，限時瘋搶價最低4折起就能帶回家；SONY PlayStation 5限時搶購價8,400元，再搭配限量商城88折券只要7,392元。

另外蝦皮購物於4月4日凌晨0點送出人人都有的全站免運券，只要進入蝦皮會員頁面，就會看到4張299元限時全站免運券，同時更發送限量商城88折券，最高可現折5,000元。

蝦皮購物「4.4品牌購物節」4月4日晚上11點40分限時瘋搶iPhone 12 Pro優惠價13,560元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.4品牌購物節」4月4日晚上11點40分限時瘋搶iPhone 12 Pro優惠價13,560元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.4品牌購物節」4月1日限時瘋搶Dyson輕量無線吸塵器優惠價12,900元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.4品牌購物節」4月1日限時瘋搶Dyson輕量無線吸塵器優惠價12,900元。圖／蝦皮購物提供

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