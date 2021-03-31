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你遲早要失去熱情 何不現在就...來一罐臺虎桃太郎？

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
臺虎精釀選擇在兒童節前夕，以日本童話「桃太郎」為靈感，推出一款9.99系列「桃」氣新酒：「臺虎桃太郎」。圖 / 臺虎精釀提供
臺虎精釀選擇在兒童節前夕，以日本童話「桃太郎」為靈感，推出一款9.99系列「桃」氣新酒：「臺虎桃太郎」。圖 / 臺虎精釀提供

近日網路流傳一則標題文：你在幾歲失去熱情？統計不同職業分別在幾歲失去對職業的憧憬。成年人多了責任、能力、權利，但不必失去赤子之心，臺虎精釀在兒童節前夕，以日本童話「桃太郎」為靈感，推出一款9.99系列「桃」氣新酒：「臺虎桃太郎」！

日本傳說童話「桃太郎」中，婦人從溪邊撈出一顆蜜桃、剖開果肉，驚現桃中有一稚嫩幼兒，桃太郎長大後率領夥伴、擊退餓鬼並成為了英雄。臺虎精釀從童話中得到靈感，並為新酒幽默拍攝形象視覺，示意從溪中驚喜「滔」出美味微醺飲品。

維持9.99系列的9.99%酒精濃度，新品「臺虎桃太郎」帶有水蜜桃的馥郁成熟甜香、並散發柳橙的果汁感與微酸，一次感受橙、桃兩種水果的香甜風味，500毫升的大罐裝、建議售價99元。口渴了？大人的你還需要再等一下，「臺虎桃太郎」將從4月4日全臺7-ELEVEN陸續上市。不管你是否對工作還抱有熱情？兒童節或許來一罐「臺虎桃太郎」，讓玩心與童心同在。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「臺虎桃太郎」同時揉和柳橙、水蜜桃兩種香甜水果風味，4月4日兒童節將於全省7-11陸續上市。圖 / 臺虎精釀提供
「臺虎桃太郎」同時揉和柳橙、水蜜桃兩種香甜水果風味，4月4日兒童節將於全省7-11陸續上市。圖 / 臺虎精釀提供
除了漸層的桃紅色瓶身，瓶身視覺設計還有可愛的「赤鬼」、「桃太郎」等日本元素，單瓶99元。圖 / 臺虎精釀提供
除了漸層的桃紅色瓶身，瓶身視覺設計還有可愛的「赤鬼」、「桃太郎」等日本元素，單瓶99元。圖 / 臺虎精釀提供
從日本童話中得到靈感，「臺虎桃太郎」」的宣傳視覺也嘗試還原童話場景，趣味十足。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
從日本童話中得到靈感，「臺虎桃太郎」」的宣傳視覺也嘗試還原童話場景，趣味十足。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

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