你遲早要失去熱情 何不現在就...來一罐臺虎桃太郎？

近日網路流傳一則標題文：你在幾歲失去熱情？統計不同職業分別在幾歲失去對職業的憧憬。成年人多了責任、能力、權利，但不必失去赤子之心，臺虎精釀在兒童節前夕，以日本童話「桃太郎」為靈感，推出一款9.99系列「桃」氣新酒：「臺虎桃太郎」！

日本傳說童話「桃太郎」中，婦人從溪邊撈出一顆蜜桃、剖開果肉，驚現桃中有一稚嫩幼兒，桃太郎長大後率領夥伴、擊退餓鬼並成為了英雄。臺虎精釀從童話中得到靈感，並為新酒幽默拍攝形象視覺，示意從溪中驚喜「滔」出美味微醺飲品。

維持9.99系列的9.99%酒精濃度，新品「臺虎桃太郎」帶有水蜜桃的馥郁成熟甜香、並散發柳橙的果汁感與微酸，一次感受橙、桃兩種水果的香甜風味，500毫升的大罐裝、建議售價99元。口渴了？大人的你還需要再等一下，「臺虎桃太郎」將從4月4日全臺7-ELEVEN陸續上市。不管你是否對工作還抱有熱情？兒童節或許來一罐「臺虎桃太郎」，讓玩心與童心同在。