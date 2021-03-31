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用味覺品味香氛！香緹卡4款香氛聯名W Hotel推調酒

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香緹卡 x W Taipei聯名花漾女人主題調飲。圖／香緹卡提供 提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒
香緹卡 x W Taipei聯名花漾女人主題調飲。圖／香緹卡提供 提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒

香水除了用嗅覺品味外，該如何用味覺感受呢？保養品牌香緹卡CHANTECAILLE，即日起至4月30日聯名W Hotel的WOOBAR推出四款聯名調酒，以首席調酒師Bruce，以香緹卡四款經典女士淡香精「達比玫瑰、綻放巴西、雲端小島、淘氣香根」為靈感，將嗅覺與味覺共同結合，引領進入花漾女人的感官之旅。

「Floral Lady花漾女人」主題調飲，為五感提升且享受著靈魂與香氣共鳴的體驗，四款調酒都各有風情。

達比玫瑰 DARBY ROSE

玫瑰在保養品是花中之王，也讓許多喜歡保養的粉絲，對玫瑰有死忠熱誠。達比玫瑰香調以搭配著寶石覆盆子、勃艮地黑醋栗、義大利檸檬、保加利亞玫瑰、香甜桂花、印尼檀香、白色廣藿香與香葵籽，多種香氣的揉合之下，將花朵與溫暖的綻放調和的恰到好處。調酒方式呈現也以融合桂花、莓果、玫瑰、檸檬並與香氛前調相呼應，嗅著香氣暢飲感官。

綻放巴西LE WILD

巴西叢林調性伴隨冒險精神的「綻放巴西」香水，也是香緹卡夫人的靈感設計，就如同在驚險道路遇見美麗的衝擊梔子花，伴隨著叢林間的芬多精氣息，以野性雨花香調性，讓綻放巴西有著勇敢向前的奔放感受。這款調酒上對應有清新茉莉茶香、百香果、羅勒氣息，並調和鮮奶油來詮釋「LE WILD綻放巴西」，讓勇敢大膽的女性，更在這杯調飲之中，綻放著冒險與女性特質兼具的異國風情調性。

雲端小島KALIMANTAN

漫步島嶼間的輕鬆與原始魅力銜接衝擊感，雲端小島代表來自印度尼西亞部分一座令人著迷的小島－加里曼丹島(KALIMANTAN)的靈感來源，香味中有著線香、印尼廣藿香、百里香、迷迭香、天然佛手柑、黑沉香木，融合柔和溫暖的檀香、雪松、沉香與麝香的木質調性，就如同女性展現自信與勇敢那獨有魅力，讓冒險精神下的女性更增添了冒險的靈魂。在調酒之中以威士忌為基底以佛手柑、玫瑰來揉合出女性中性調靈魂。

淘氣香根VETYVER

演繹著精明幹練的女性特質，正是「淘氣香根」香調的靈魂核心，運用著柚子、胡椒、肉荳蔻、佛手柑，中和了印度香根的青蔥味道，最後輔以檀香、麝香呈現，讓女性精明幹練與優雅並存的精神，噴灑瞬間即進入了優雅與精明幹練的時空之中。調酒以木質調性為主，以琴酒為基底，杜松、荳蔻醞釀著香味的底蘊，利用檸檬與葡萄柚勾勒出幹練俐落的味覺線條感，中性調性的強勢與靈活性也完全體現。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香緹卡 x W Taipei花漾女人主題調飲：達比玫瑰。圖／香緹卡提供 提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒
香緹卡 x W Taipei花漾女人主題調飲：達比玫瑰。圖／香緹卡提供 提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒
香緹卡 x W Taipei花漾女人主題調飲：綻放巴西。圖／香緹卡提供 提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒
香緹卡 x W Taipei花漾女人主題調飲：綻放巴西。圖／香緹卡提供 提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒
香緹卡 x W Taipei聯名花漾女人主題調飲。圖／香緹卡提供 提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒
香緹卡 x W Taipei聯名花漾女人主題調飲。圖／香緹卡提供 提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒
香緹卡 x W Taipei花漾女人主題調飲：雲端小島。圖／香緹卡提供 提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒
香緹卡 x W Taipei花漾女人主題調飲：雲端小島。圖／香緹卡提供 提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒
香緹卡 x W Taipei花漾女人主題調飲：淘氣香根。圖／香緹卡提供 提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒
香緹卡 x W Taipei花漾女人主題調飲：淘氣香根。圖／香緹卡提供 提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒

巴西 印度

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