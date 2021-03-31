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喬治傑生月光葡萄 2021動感珠寶妝點女性精彩時刻

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
喬治傑生 全新月光葡萄系列。圖／喬治傑生提供
喬治傑生 全新月光葡萄系列。圖／喬治傑生提供

創立已逾一世紀的丹麥美學精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），深受歡迎的MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列珠寶，以1920年代新藝術時期喬治傑生大師之經典原創設計為藍本，創造摩登現代的配戴體驗。2021年春季除了迎來全新的系列新作，更特地全球同步發佈「世界因你而轉動」 全新形象廣告影片，以「破曉曙光」、「朝晨躍動」、「午間靜謐」、「清透黃昏」、「暮夜生機」、「午夜星光」等六個精心打造的微時刻為主軸，透過MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列珠寶的詩意妝點，詮釋現代女性隨興自由、不受拘束的自在光采。

MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列的珠寶，透過貴金屬K金材質結合不同尺寸大小各異的精緻圓球，以不對襯的錯落置放展現當代雕塑美學，傳遞結實纍纍的富饒意象，演繹大自然的純淨靜謐與生命力量。2021全新春夏新品以18黃K金結合鑽石以及硫化處理後展現光影層次的純銀材質，創作出耳環、鍊墜、手環、戒指、與項鍊等共8款嶄新的珠寶，精巧細膩的設計適合日常配戴或混搭；新品同時引入獨特的垂墜流動設計，以活動式小串珠接合耳環及墜鍊的尾端，為珠寶增添流動元素，更可隨著配戴者的肢體動作，展現微小且細膩的動態美感。

MOONLIGHT GRAPES系列18k黃金鑽石耳環，34,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列18k黃金鑽石耳環，34,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列18k黃金鑽石項鍊，39,800元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列18k黃金鑽石項鍊，39,800元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列純銀項鍊，19,900元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列純銀項鍊，19,900元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列18k黃金手鍊，39,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列18k黃金手鍊，39,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列純銀鑽石項鍊，13,700元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列純銀鑽石項鍊，13,700元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列純銀戒指，11,500元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列純銀戒指，11,500元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列18k黃金耳環，31,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列18k黃金耳環，31,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列純銀鑽石耳環，13,600元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES系列純銀鑽石耳環，13,600元。圖／喬治傑生提供

珠寶 鑽石

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