喬治傑生月光葡萄 2021動感珠寶妝點女性精彩時刻

創立已逾一世紀的丹麥美學精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），深受歡迎的MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列珠寶，以1920年代新藝術時期喬治傑生大師之經典原創設計為藍本，創造摩登現代的配戴體驗。2021年春季除了迎來全新的系列新作，更特地全球同步發佈「世界因你而轉動」 全新形象廣告影片，以「破曉曙光」、「朝晨躍動」、「午間靜謐」、「清透黃昏」、「暮夜生機」、「午夜星光」等六個精心打造的微時刻為主軸，透過MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列珠寶的詩意妝點，詮釋現代女性隨興自由、不受拘束的自在光采。

MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列的珠寶，透過貴金屬K金材質結合不同尺寸大小各異的精緻圓球，以不對襯的錯落置放展現當代雕塑美學，傳遞結實纍纍的富饒意象，演繹大自然的純淨靜謐與生命力量。2021全新春夏新品以18黃K金結合鑽石以及硫化處理後展現光影層次的純銀材質，創作出耳環、鍊墜、手環、戒指、與項鍊等共8款嶄新的珠寶，精巧細膩的設計適合日常配戴或混搭；新品同時引入獨特的垂墜流動設計，以活動式小串珠接合耳環及墜鍊的尾端，為珠寶增添流動元素，更可隨著配戴者的肢體動作，展現微小且細膩的動態美感。 MOONLIGHT GRAPES系列18k黃金鑽石耳環，34,000元。圖／喬治傑生提供 MOONLIGHT GRAPES系列18k黃金鑽石項鍊，39,800元。圖／喬治傑生提供 MOONLIGHT GRAPES系列純銀項鍊，19,900元。圖／喬治傑生提供 MOONLIGHT GRAPES系列18k黃金手鍊，39,000元。圖／喬治傑生提供 MOONLIGHT GRAPES系列純銀鑽石項鍊，13,700元。圖／喬治傑生提供 MOONLIGHT GRAPES系列純銀戒指，11,500元。圖／喬治傑生提供 MOONLIGHT GRAPES系列18k黃金耳環，31,000元。圖／喬治傑生提供 MOONLIGHT GRAPES系列純銀鑽石耳環，13,600元。圖／喬治傑生提供