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鈦之鍊金術師DeBethune 大玩溫度魔法雙段變色有一手！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
De Bethune DB28 Yellow Tone腕表，經二段不同溫度燒製，成現深淺不同的黃色鈦金屬視覺，345萬元。圖 / 奧創有限公司提供。
De Bethune DB28 Yellow Tone腕表，經二段不同溫度燒製，成現深淺不同的黃色鈦金屬視覺，345萬元。圖 / 奧創有限公司提供。

獨立製表品牌De Bethune今日於金光鐘表Mix & Match帶來期間限定表展，全數15只高單價作品包含四款10週年紀念之作、兩款特殊新款黃色鈦金屬新品，最高單價則是一只全藍色鈦金屬DB28陀飛輪，全世界限量5只、定價高達762萬元。

成立不到20年的獨立製表品牌De Bethune過去已獲多次日內瓦鐘表大賞提名，並在2011、2014與2018年三度獲獎。品牌過去已獲10像專利、並發表近30款自製機芯。由內而外的魚鱗紋、自創的De Bethune波紋（Cotes De Bethune），以及獨特的Micro Light修飾工法都是機芯獨特之處，並以冷凝藍色、盾型橋板、星空為三大品牌特色。

將鈦金屬以高燒製轉變為冷凝藍色，始終是De Bethune的經典手法。品牌近來嘗試在冷冽藍色外帶來溫暖感受，因而帶來兩款黃色是覺得鈦金屬新品DB 28GS。其中GS是Grand Sport之縮寫、帶來運動聯想。由於鈦金屬在加熱時會產生不同顏色變化，相對低溫的300-400度

與超高溫的1,000度，都將轉變為黃色，因而成為兩款DB 28GS的鈦金屬不同成色。其中一款具有DeBethune經典的立體球形日夜顯示，另一款DB28GS Yellow Submarine的表盤中則藏有小型機械式LED發電器，當按下表殼側邊六點鐘方向按鈕，將會在表盤中3、6、9、12等四個方向發出夜光，讓配戴者在低光源情況下也能清楚讀時。同時也是品牌少見防水性能可達100米的款式。

期間限定表展已由即日起至4月10日（六）為止，地點則於金光鐘表Mix & Match舉辦，地點則為台北市中山區林森北路351號1樓，電話可洽：02-2560-3875。

從表殼、機芯高程度使用藍色鈦金屬為物料的De Bethune DB28 Kind of Blue陀飛輪腕表，全球限量五只，五級鈦金屬、時間顯示、鈦金屬框架30秒陀飛輪，762萬3,000元。圖 / 奧創有限公司提供。
從表殼、機芯高程度使用藍色鈦金屬為物料的De Bethune DB28 Kind of Blue陀飛輪腕表，全球限量五只，五級鈦金屬、時間顯示、鈦金屬框架30秒陀飛輪，762萬3,000元。圖 / 奧創有限公司提供。
De Bethune期間限定表展，已於金光鐘表Mix & Match展出，展期由即日起至4月10日（六）為止。圖 / 奧創有限公司提供。
De Bethune期間限定表展，已於金光鐘表Mix & Match展出，展期由即日起至4月10日（六）為止。圖 / 奧創有限公司提供。
De Bethune的10周年紀念作之一的「DB28 Steel Wheels Sapphire Tourbillon」腕表，機芯橋板、發表盒都覆以透明的藍寶石水晶玻璃，通透而科幻。圖 / De Bethune提供。
De Bethune的10周年紀念作之一的「DB28 Steel Wheels Sapphire Tourbillon」腕表，機芯橋板、發表盒都覆以透明的藍寶石水晶玻璃，通透而科幻。圖 / De Bethune提供。
De Bethune DB28 Steel Wheels Sapphire Tourbillon，全球限量10只，五級鈦金屬、自動上鍊機芯、時間顯示、30秒陀飛輪，707萬8,500元。圖 / De Bethune提供。
De Bethune DB28 Steel Wheels Sapphire Tourbillon，全球限量10只，五級鈦金屬、自動上鍊機芯、時間顯示、30秒陀飛輪，707萬8,500元。圖 / De Bethune提供。
具有星空顯示，以冷凝藍鈦、結合金箔的Starry Varius系列，是De Bethune特色之一。圖 / 奧創有限公司提供。
具有星空顯示，以冷凝藍鈦、結合金箔的Starry Varius系列，是De Bethune特色之一。圖 / 奧創有限公司提供。

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