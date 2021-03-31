鈦之鍊金術師DeBethune 大玩溫度魔法雙段變色有一手！

獨立製表品牌De Bethune今日於金光鐘表Mix & Match帶來期間限定表展，全數15只高單價作品包含四款10週年紀念之作、兩款特殊新款黃色鈦金屬新品，最高單價則是一只全藍色鈦金屬DB28陀飛輪，全世界限量5只、定價高達762萬元。

成立不到20年的獨立製表品牌De Bethune過去已獲多次日內瓦鐘表大賞提名，並在2011、2014與2018年三度獲獎。品牌過去已獲10像專利、並發表近30款自製機芯。由內而外的魚鱗紋、自創的De Bethune波紋（Cotes De Bethune），以及獨特的Micro Light修飾工法都是機芯獨特之處，並以冷凝藍色、盾型橋板、星空為三大品牌特色。

將鈦金屬以高燒製轉變為冷凝藍色，始終是De Bethune的經典手法。品牌近來嘗試在冷冽藍色外帶來溫暖感受，因而帶來兩款黃色是覺得鈦金屬新品DB 28GS。其中GS是Grand Sport之縮寫、帶來運動聯想。由於鈦金屬在加熱時會產生不同顏色變化，相對低溫的300-400度

與超高溫的1,000度，都將轉變為黃色，因而成為兩款DB 28GS的鈦金屬不同成色。其中一款具有DeBethune經典的立體球形日夜顯示，另一款DB28GS Yellow Submarine的表盤中則藏有小型機械式LED發電器，當按下表殼側邊六點鐘方向按鈕，將會在表盤中3、6、9、12等四個方向發出夜光，讓配戴者在低光源情況下也能清楚讀時。同時也是品牌少見防水性能可達100米的款式。