7-11 OPEN!家族攜手卡娜赫拉聯名打造全新Q萌造型

7-ELEVEN的人氣明星OPEN!家族即將變身！首度攜手日本插畫家卡娜赫拉（Kanahei）量身打造全新聯名合作，讓OPEN!家族換上Q萌新裝，預計4月陸續推出相關限定商品，包含飲料、零食、糖果、麵包、三明治等超過50種品項，同時4月2日上午7點11分起於超過6,000間門市推出限量「OPEN! X 卡娜赫拉對開文件夾」，活動期間單日消費滿199元加價19元即可獲得1款；即日起更在台北兒童新樂園展開為期12天的全球限定「OPEN!家族 X Kanahei」巨型氣球活動。

費時一年籌畫，7-ELEVEN首度攜手日本插畫家卡娜赫拉（Kanahei）量身打造OPEN!家族聯名合作，以往只有日本限定的卡娜赫拉聯名肖像，首度海外合作與日本人喜愛的OPEN!家族聯名，結合OPEN!家族經典彩虹頭冠、拿著星星棒的招牌動作，畫風換上卡娜赫拉特有Q萌可愛身形及粉嫩療癒色系，每位角色臉龐也添加了卡娜赫拉最經典的專屬腮紅，大臉趴姿及合體擠臉的俏皮動作超可愛。

3月中旬搶先開跑的預購誌中，3款人氣新品「OPEN!厚芋泥布丁蛋糕」、「OPEN!杯子蛋糕」、「OPEN!一手私藏仲夏風味果茶泡泡冰球」熱賣中。7-ELEVEN實體門市首波合作商品也將於4月7日展開，共有20款飲料和糖果，4月21日更將推出限定手工造型糖，品項更擴大到鮮食類別，包含便當、手卷、壽司、三明治、漢堡、甜點等共30款商品，6月則會推出第二波「露營PARTY系列」和用品。

看好清明兒童連假期間國旅人潮，7-ELEVEN即日起至4月11日在台北兒童新樂園舉行限時12天快閃活動，在緊鄰士商路的園區入口處打造全球獨家「OPEN!家族 X Kanahei」2米高的巨型氣球；4月3日、4月4日還有見面會活動，OPEN!家族人氣明星輪番上陣陪伴大小朋友玩遊戲解任務、打卡送限量贈品。