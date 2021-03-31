7-11 OPEN!家族攜手卡娜赫拉聯名打造全新Q萌造型
7-ELEVEN的人氣明星OPEN!家族即將變身！首度攜手日本插畫家卡娜赫拉（Kanahei）量身打造全新聯名合作，讓OPEN!家族換上Q萌新裝，預計4月陸續推出相關限定商品，包含飲料、零食、糖果、麵包、三明治等超過50種品項，同時4月2日上午7點11分起於超過6,000間門市推出限量「OPEN! X 卡娜赫拉對開文件夾」，活動期間單日消費滿199元加價19元即可獲得1款；即日起更在台北兒童新樂園展開為期12天的全球限定「OPEN!家族 X Kanahei」巨型氣球活動。
費時一年籌畫，7-ELEVEN首度攜手日本插畫家卡娜赫拉（Kanahei）量身打造OPEN!家族聯名合作，以往只有日本限定的卡娜赫拉聯名肖像，首度海外合作與日本人喜愛的OPEN!家族聯名，結合OPEN!家族經典彩虹頭冠、拿著星星棒的招牌動作，畫風換上卡娜赫拉特有Q萌可愛身形及粉嫩療癒色系，每位角色臉龐也添加了卡娜赫拉最經典的專屬腮紅，大臉趴姿及合體擠臉的俏皮動作超可愛。
3月中旬搶先開跑的預購誌中，3款人氣新品「OPEN!厚芋泥布丁蛋糕」、「OPEN!杯子蛋糕」、「OPEN!一手私藏仲夏風味果茶泡泡冰球」熱賣中。7-ELEVEN實體門市首波合作商品也將於4月7日展開，共有20款飲料和糖果，4月21日更將推出限定手工造型糖，品項更擴大到鮮食類別，包含便當、手卷、壽司、三明治、漢堡、甜點等共30款商品，6月則會推出第二波「露營PARTY系列」和用品。
看好清明兒童連假期間國旅人潮，7-ELEVEN即日起至4月11日在台北兒童新樂園舉行限時12天快閃活動，在緊鄰士商路的園區入口處打造全球獨家「OPEN!家族 X Kanahei」2米高的巨型氣球；4月3日、4月4日還有見面會活動，OPEN!家族人氣明星輪番上陣陪伴大小朋友玩遊戲解任務、打卡送限量贈品。
此外，OPEN!家族也首度推出O2O「OPEN!家族 X Kanahei塗鴉小畫家卡麥拉活動」，即日起至4月6日透過6,000家7-ELEVEN門市的ibon機台，點選首頁左上方代碼輸入「IB20210300」，列印任一款OPEN!家族 X Kanahei著色圖稿（共3款、每款每張3元），發揮個人色彩創意塗鴉，完成作品並拍照上傳至OPEN!小將粉絲頁指定貼文，就有機會抽中現金5,000元與ibon線上訂房金1,000元、OPEN!15周年限定保溫瓶等超過40個大獎，詳細活動辦法請上官網查詢。
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