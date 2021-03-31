以抹茶味增添生活儀式感！SABON綠意叢林系列恬靜放鬆

從2020年至2021年，許多人度過讓人緊張的一段時間，這時更需要正面力量與平靜心靈，SABON推出全新「綠意叢林系列」，以日本800年茶道中的抹茶，萃取中自然能量，添加入沐浴油、磨砂膏、香水、護手霜、薰香組、沐浴鹽、織物噴霧中，為生活增添出儀式感。

綠意叢林系列是SABON首度採用「抹茶萃取」，靈感來自彷彿天堂般的伊甸園，香氣讓人彷彿坐在綠葉樹下，迎來佛手柑、柑橘的香氣，搭配蘋果的香條，中調以抹茶、茉莉與海藻為主，最後則是香草、麝香與覆盆，帶來放鬆感。

最特別的是添加抹茶，把茶道精神融入其中，感受來自大自然的美好。全系列商品能以香氛，為生活增添美好的想像，並推出限量禮盒，如綠意叢林三部曲禮盒中，包括沐浴油、身體磨砂膏與身體乳液，外出或在家都能使用，另款綠意叢林限定香氛保養禮盒，則搭配護手霜與身體乳液，讓身上散發柔和香氣。