快訊

不滿中國留一手？譚德塞帶隊批評「WHO武漢報告」

AZ疫苗擴大施打！ 增16接種點 22萬醫事人員可打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挾政府資源領補助與民爭利？台農發董座：貿易商都可領

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台農發董座洪忠修表示，台農發的強項就是香蕉與鳳梨。記者彭宣雅／攝影
台農發董座洪忠修表示，台農發的強項就是香蕉與鳳梨。記者彭宣雅／攝影

台農發從2016年成立以後，連年虧損，2.4億的資本額已慘賠58%，外界認為，台農發挾帶大量政府的資源與補助，在產地買高價、卻在消費地賣低價，有政府資金扶持，卻做賠錢事，打亂市場同時也與民爭利。

2017年台農發進口越南大白菜慘賠；2019年出口一櫃蔬菜到俄羅斯，但蔬菜腐爛品質不佳；今年外銷蜜棗到日本、馬來西亞都被客訴；這些台農發的「黑歷史」在國內農產貿易圈指證歷歷，直指台農發由農委會扶持、農委會協助發新聞稿、甚至為其開記者會，功能不彰。

台農發董座洪忠修接受媒體專訪，並沒有迴避這些質疑。他表示，台農發是農委會輔導成立的，賦予政策認識要協助小農困境，農委會有行政輔導，但並沒有從農委會直接領到補助，台農發能拿到的補助，是農委會為了獎勵海外拓銷，有相關的行銷專案補助，這是透過蔬果公會針對台灣業者給予的補助，是所有貿易商都可以領取的，台農發也只是眾多貿易商之一。

根據台農發曝光的財報，一年的營業額約5000萬，另外去年業外收益919萬，推估就是這筆海外的拓銷費用。

他說，台農發有很多農委會不補助的拓銷項目也在進行，比如把栗子南瓜等溫帶作物拓銷到熱帶國家去，以及把稻米賣到由論上去的拓銷，並沒有直接領取農委會國際處、農糧署的專案補助，即便農糧署針對稻米有海外拓銷獎勵計畫，但要有一定的級距和數量才有補貼，台農發並沒有達到這個標準；政府並沒有獨厚台農發。

洪忠修表示，過去貿易出口上有損害，以蜜棗為例，一開始台灣蜜棗在2018年首度外銷日本，當年外銷1.2公噸，因為低溫難處理，損害率高達六成，但當時並非台農發出口的，今年台灣蜜棗去日本，五六個貿易商出口總量約30公噸，成功率達97%；台農發約占六分之一，出了五批貨，僅第三批有客訴，但仍在5%免責範圍內。

洪忠修表示，台農發的強項就是香蕉與鳳梨，香蕉收購價每公斤比市價多一兩元，鳳梨跟包裝場拿的價格，也符合農委會每公斤21元以上的規範；他說，外傳是台農發收購價高，售價低價搶市，但實際上是台農發在外銷市場撐價格；以日本賣鳳梨為例，之前價格混亂，有幾家業者炒短線，低價搶市，台農發的售價比其他業者高出40%，零售鳳梨每個550至650元日幣，且在日本的頂級超市販售，以此批評台農發的，都是有心人士在打擊台灣鳳梨在日本的市場。

台農發 農委會 日本

延伸閱讀

駐愛爾蘭代表處自由鳳梨外交 台灣產品受好評

鳳梨鼠薯最後通告曝光！當眾被虧「有情緒管理的問題」

農委會出手管外銷鳳梨品質 學者：撈過界應由市場決定

直擊／被小嫻糾正「我是老婆」鳳梨鼠薯一秒害羞慫掉

相關新聞

帛琉旅遊泡泡「現砍2.4萬」求售！業者嘆：賣不到5成

台灣與帛琉間的旅遊泡泡成型，首發團也將於4月1日正式啟航。但在一片期待的目光當中，實際銷售狀態卻不若預期。除了首發團順利...

「愛馬仕姐」為第二件打折嗆超商女員工 動手扯名牌結局悲劇了

爆料公社昨(30)日晚間，一名自稱是董事長級、「全身都是愛馬仕」的中年女子，在「爆料公社」一次PO出5則超商店員影片，怒控女店員態度惡劣，並強調自己很會打官司不怕告；該則PO文不到一小時便破了萬人留言記錄，網友幾乎一面倒全挺該名女店員，並戲稱女子應該是「湯瑪士」。

漢堡、牆壁到杯子都是黑色！獨家「極黑麥當勞」超好拍

「麥當勞」繼去年攜手時裝設計師品牌「APUJAN」，共同打造「極黑浪潮」後，即日起再度推出「地中海辣鷄黑堡、雙牛起司黑堡...

7-11 OPEN!家族攜手卡娜赫拉聯名打造全新Q萌造型

7-ELEVEN的人氣明星OPEN!家族即將變身！首度攜手日本插畫家卡娜赫拉（Kanahei）量身打造全新聯名合作，讓O...

以抹茶味增添生活儀式感！SABON綠意叢林系列恬靜放鬆

從2020年至2021年，許多人度過讓人緊張的一段時間，這時更需要正面力量與平靜心靈，SABON推出全新「綠意叢林系列」...

挾政府資源領補助與民爭利？台農發董座：貿易商都可領

台農發從2016年成立以後，連年虧損，2.4億的資本額已慘賠58%，外界認為，台農發挾帶大量政府的資源與補助，在產地買高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。