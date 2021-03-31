挾政府資源領補助與民爭利？台農發董座：貿易商都可領

台農發從2016年成立以後，連年虧損，2.4億的資本額已慘賠58%，外界認為，台農發挾帶大量政府的資源與補助，在產地買高價、卻在消費地賣低價，有政府資金扶持，卻做賠錢事，打亂市場同時也與民爭利。

2017年台農發進口越南大白菜慘賠；2019年出口一櫃蔬菜到俄羅斯，但蔬菜腐爛品質不佳；今年外銷蜜棗到日本、馬來西亞都被客訴；這些台農發的「黑歷史」在國內農產貿易圈指證歷歷，直指台農發由農委會扶持、農委會協助發新聞稿、甚至為其開記者會，功能不彰。

台農發董座洪忠修接受媒體專訪，並沒有迴避這些質疑。他表示，台農發是農委會輔導成立的，賦予政策認識要協助小農困境，農委會有行政輔導，但並沒有從農委會直接領到補助，台農發能拿到的補助，是農委會為了獎勵海外拓銷，有相關的行銷專案補助，這是透過蔬果公會針對台灣業者給予的補助，是所有貿易商都可以領取的，台農發也只是眾多貿易商之一。

根據台農發曝光的財報，一年的營業額約5000萬，另外去年業外收益919萬，推估就是這筆海外的拓銷費用。

他說，台農發有很多農委會不補助的拓銷項目也在進行，比如把栗子南瓜等溫帶作物拓銷到熱帶國家去，以及把稻米賣到由論上去的拓銷，並沒有直接領取農委會國際處、農糧署的專案補助，即便農糧署針對稻米有海外拓銷獎勵計畫，但要有一定的級距和數量才有補貼，台農發並沒有達到這個標準；政府並沒有獨厚台農發。

洪忠修表示，過去貿易出口上有損害，以蜜棗為例，一開始台灣蜜棗在2018年首度外銷日本，當年外銷1.2公噸，因為低溫難處理，損害率高達六成，但當時並非台農發出口的，今年台灣蜜棗去日本，五六個貿易商出口總量約30公噸，成功率達97%；台農發約占六分之一，出了五批貨，僅第三批有客訴，但仍在5%免責範圍內。

洪忠修表示，台農發的強項就是香蕉與鳳梨，香蕉收購價每公斤比市價多一兩元，鳳梨跟包裝場拿的價格，也符合農委會每公斤21元以上的規範；他說，外傳是台農發收購價高，售價低價搶市，但實際上是台農發在外銷市場撐價格；以日本賣鳳梨為例，之前價格混亂，有幾家業者炒短線，低價搶市，台農發的售價比其他業者高出40%，零售鳳梨每個550至650元日幣，且在日本的頂級超市販售，以此批評台農發的，都是有心人士在打擊台灣鳳梨在日本的市場。