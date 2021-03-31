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《作家們都喝什麼酒》上架 100位文學名家特調大公開

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
《作家們都喝什麼酒》書影。圖／摘自聯合文學官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
《作家們都喝什麼酒》書影。圖／摘自聯合文學官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想要跟村上春樹一起一邊聽爵士樂、一邊來一杯威士忌？還是跟著J．K．羅琳，透過手上那一杯琴通寧，去到魔法世界？聯合文學出版的新書《作家們都喝什麼酒》，精選100位著名作家、詩人、劇作家，搭配各自代表性的偏愛飲品，將橫跨維多利亞時代到當代的風味，調冶成一冊微醺品味文學時光的完美指南。

書中收錄100則酒精調飲酒譜，其間穿插多篇特別單元，包括知名文人聚集場所的介紹，例如紐約客的阿岡昆圓桌文人會、凱魯亞克的維蘇威咖啡屋，以及舉辦文學沙龍的經驗守則、作家親身認證的解宿醉祕方…等主題。

全書佐以原創插畫，細膩描繪調酒材料、雞尾酒成品、經典飲品，以及最受歡迎的餐飲搭配的樣貌。無論你在尋找靈感繆思，或是嘗試緩解宿醉，《作家們都喝什麼酒》肯定能啟發靈感，呼喚文學大神的謬思，並教人醺然沉醉。

成為作家的確必須專心致志，具備才華，有時還得靠點關係；不過，對書中這100位文學名家來說，成為成功作家的必備元素，肯定也少不了伏特加、琴酒、龍舌蘭，還有威士忌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

詩人 村上春樹 酒精

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