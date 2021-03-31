樂高專賣店進駐台中！高美溼地馬賽克牆成熱門打卡據點

繼2019年在台北信義區遠東A13開出全台第一家樂高專賣店之後，帶著高人氣，品牌選在今年兒童節的前夕，進駐同為遠百體系的台中大遠百，融入在地特色，打造樂高（LEGO）在台第二家LEGO STORE。

為了台中專賣店的成立，樂高比照第一家的模式，加入珍珠奶茶等雕塑，展現在地化特色。因此，全台的第二家樂高專賣店，品牌邀請了大師黃彥智，使用超過20萬顆積木，打造出台灣唯一，且拼組複雜度與故事性更加豐富的高美濕地馬賽克牆，目前就成為了熱門打卡點。黃彥智也透露為了還原高美濕地景色，前後耗時3個月才完成。此外，專賣店中特色積木造景，同樣以台中洲際棒球場為靈感來源，真實還原球場獨特的天蓬、看台與紅色鋼架景觀設計。細看還會發現球場內外使用超過2000只造型小人偶，看台上還有粉色的小豬人偶排出「I love Taichung」的加油隊形，把將品牌的無限可能精神，透過在地景點的呈現，並創造出令人驚豔的店裝藝術。