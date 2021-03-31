快訊

扯超商店員名牌嗆「告我啊」PO網 愛馬仕姐真的被告了

評／新北警局天花板搜出槍支毒品？空有其表的「管考」制度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界備份日勿忘「321原則」 備份神器幫你保存重要資料

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
輕巧便攜的WD My Passport能符合使用者對耐用性和長期檼定性嚴格要求，有紅、藍、黑、白4種繽紛顏色。圖／Western Digital提供
輕巧便攜的WD My Passport能符合使用者對耐用性和長期檼定性嚴格要求，有紅、藍、黑、白4種繽紛顏色。圖／Western Digital提供

先前Google相簿宣布自今年6月1日起，所有備份的新相片、影片都會計入帳戶儲存空間，讓眾多長期依賴Google相簿「高畫質」無限備份的用戶同聲哀嚎，想著大量的照片回憶該如何備份而大呼苦惱。今天是3月31日「世界備份日」，在愚人節前夕再度提醒民眾備份的「321原則」，即是「至少備份3份、使用2種不同形式、其中1份備份要存放異地」，避免資料消失欲哭無淚。而針對民眾最常使用的電腦、手機兩大類電子設備，更別忘了準備好強大的儲存設備，守護好自己的資料及檔案。

大容量且輕薄的可攜式硬碟是許多行動商務人士最常選擇的備份裝置，像是WD My Passport透過USB介面即可輕鬆備份，隨附WD Backup軟體，一旦接上設備，便可按指定的時間和頻率進行自動備份，不僅省去手動操作的時間和功夫，也確保電腦中的各類文件都更妥善保存。如果預算夠充足，更耐衝擊和振動、傳輸速度更快的WD My Passport SSD，更能保護重要數位內容。

無獨有偶，織紋布料機身的Seagate One Touch SSD也是走跳在外的時尚備份選擇，同樣隨附Seagate Toolkit及Sync Plus持續備份軟體，只要建立好備份計畫，即可自動備份，傳輸速度可達每秒400MB，輕巧便攜的體積，外出遊玩攜帶也能隨時保存玩樂回憶。

另外，現代人隨身攜帶、功能包山包海的手機，相簿裡肯定也捕捉了許多精彩瞬間，除了內建容量買大一點，也可使用行動裝置雙用隨身碟隨時進行備份，更可支援iOS、Android雙系統手機之間，以及手機和平板、電腦之間的快速連接、存取與備份。SanDisk iXpand Luxe隨身碟、SanDisk Ultra Luxe USB Type-C雙用隨身碟，即是方便不同手機系統使用者備份手機內檔案的好幫手。

SanDisk iXpand Luxe隨身碟具備Lightning和USB Type-C連接頭，可在各種蘋果裝置與擁有Type-C的其他系統裝置之間使用。圖／Western Digital提供
SanDisk iXpand Luxe隨身碟具備Lightning和USB Type-C連接頭，可在各種蘋果裝置與擁有Type-C的其他系統裝置之間使用。圖／Western Digital提供
WD My Passport SSD僅手掌大小、擁有流線型金屬設計，並採用NVMe技術實現超快傳送速率。圖／Western Digital提供
WD My Passport SSD僅手掌大小、擁有流線型金屬設計，並採用NVMe技術實現超快傳送速率。圖／Western Digital提供
SanDisk Ultra Luxe USB Type-C雙用隨身碟具備USB Type-C與Type-A旋轉式連接埠，專為Type-C智慧型手機的檔案轉移所生。圖／Western Digital提供
SanDisk Ultra Luxe USB Type-C雙用隨身碟具備USB Type-C與Type-A旋轉式連接埠，專為Type-C智慧型手機的檔案轉移所生。圖／Western Digital提供
口袋般大小的Seagate One Touch SSD以織紋布料包覆機身，帶來舒適手感。500GB售價2,890元、1TB售價4,890元。圖／Seagate
口袋般大小的Seagate One Touch SSD以織紋布料包覆機身，帶來舒適手感。500GB售價2,890元、1TB售價4,890元。圖／Seagate

都更

延伸閱讀

從球員晉升跨國企業家 毛加恩感謝「神隊友」助攻

微軟Window 10新款使用介面曝光！檔案總管資料夾顏色變繽紛了 並同步新增特定圖示

媽媽走了20年找不到「檔案」 謝佳見淚信「投胎了吧」

群聯BGA SSD切入小米電競手遊手機 外資調高目標價

相關新聞

帛琉旅遊泡泡「現砍2.4萬」求售！業者嘆：賣不到5成

台灣與帛琉間的旅遊泡泡成型，首發團也將於4月1日正式啟航。但在一片期待的目光當中，實際銷售狀態卻不若預期。除了首發團順利...

「愛馬仕姐」為第二件打折嗆超商女員工 動手扯名牌結局悲劇了

爆料公社昨(30)日晚間，一名自稱是董事長級、「全身都是愛馬仕」的中年女子，在「爆料公社」一次PO出5則超商店員影片，怒控女店員態度惡劣，並強調自己很會打官司不怕告；該則PO文不到一小時便破了萬人留言記錄，網友幾乎一面倒全挺該名女店員，並戲稱女子應該是「湯瑪士」。

漢堡、牆壁到杯子都是黑色！獨家「極黑麥當勞」超好拍

「麥當勞」繼去年攜手時裝設計師品牌「APUJAN」，共同打造「極黑浪潮」後，即日起再度推出「地中海辣鷄黑堡、雙牛起司黑堡...

世界備份日勿忘「321原則」 備份神器幫你保存重要資料

先前Google相簿宣布自今年6月1日起，所有備份的新相片、影片都會計入帳戶儲存空間，讓眾多長期依賴Google相簿「高...

「全家便利商店 X 上善豆家」聯名打造文青風蔬食

台灣素食人口多，根據統計年商機高達600億元，除了宗教信仰與環保意識抬頭之外，以健康或理念為訴求的蔬食族群更有年輕化趨勢...

性感Jennie辣穿香奈兒粉紅睡袍 Chiara女兒也有一件？

最近天氣雖然慢慢變熱，但早晚偏涼，最適合隨身攜帶一件輕薄的針織衫當作保暖好物。今年春夏香奈兒推出了一款粉紅色針織衫，分別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。