世界備份日勿忘「321原則」 備份神器幫你保存重要資料

先前Google相簿宣布自今年6月1日起，所有備份的新相片、影片都會計入帳戶儲存空間，讓眾多長期依賴Google相簿「高畫質」無限備份的用戶同聲哀嚎，想著大量的照片回憶該如何備份而大呼苦惱。今天是3月31日「世界備份日」，在愚人節前夕再度提醒民眾備份的「321原則」，即是「至少備份3份、使用2種不同形式、其中1份備份要存放異地」，避免資料消失欲哭無淚。而針對民眾最常使用的電腦、手機兩大類電子設備，更別忘了準備好強大的儲存設備，守護好自己的資料及檔案。

大容量且輕薄的可攜式硬碟是許多行動商務人士最常選擇的備份裝置，像是WD My Passport透過USB介面即可輕鬆備份，隨附WD Backup軟體，一旦接上設備，便可按指定的時間和頻率進行自動備份，不僅省去手動操作的時間和功夫，也確保電腦中的各類文件都更妥善保存。如果預算夠充足，更耐衝擊和振動、傳輸速度更快的WD My Passport SSD，更能保護重要數位內容。

無獨有偶，織紋布料機身的Seagate One Touch SSD也是走跳在外的時尚備份選擇，同樣隨附Seagate Toolkit及Sync Plus持續備份軟體，只要建立好備份計畫，即可自動備份，傳輸速度可達每秒400MB，輕巧便攜的體積，外出遊玩攜帶也能隨時保存玩樂回憶。