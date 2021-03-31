「全家便利商店 X 上善豆家」聯名打造文青風蔬食

台灣素食人口多，根據統計年商機高達600億元，除了宗教信仰與環保意識抬頭之外，以健康或理念為訴求的蔬食族群更有年輕化趨勢。看準蔬食時尚趨勢，全家便利商店與被喻為「文青系蔬食」、獲選全台5大必吃蔬食餐廳的「上善豆家」聯手開發一系列鮮食，由主廚監製指導，選用店內人氣古味麻油薑拌醬、川味麻辣拌醬延伸開發，商品皆符合Clean Label少添加標示認證，不添加人工香料及色素，4月7日起首波推出5款蔬食料理，包括主食、輕食、湯品、飯糰等，4月7日至4月20日購買系列商品以My FamiPay或Fami錢包支付可享88折。

全家便利商店今年一月鮮食自有品牌「媽媽煮藝」推出具創新性的冷凍素雞塊、素花枝丸與乾拌麵，深受年輕消費者青睞，平均每周銷售破萬份，更帶動媽媽煮藝業績成長1～2成，此次聯手「上善豆家」打造最潮蔬食饗宴，今年預計將推出至少15款系列商品，包括即食鮮食、冷凍小吃、配菜等。

「上善豆家」與全家便利商店合作開發的蔬食系列，主打少添加、配菜均衡、特色調味，4月7日起共推出5款商品，選用古味麻油薑拌醬，以古法壓榨純胡麻油，並搭配嚴選台東老薑、雲林香菇等食材，調配出香醇的麻油薑拌醬，製成「麻油薑紅藜炒飯」，搭配鷹嘴豆、台灣紅藜及青花菜拌炒，售價89元；「麻油娃娃蔬菜湯」加入娃娃菜、木耳、素米血，湯頭鮮甜、蔬菜比例均衡，售價69元；「麻辣乾拌麵」選用川味麻辣拌醬，以頂級大紅袍花椒、四川朝天椒，搭配特選非基改豆瓣醬，拌入麵條，呈現十足香辣麻滋味，售價89元。

輕食類則推出「胡麻風味鮮蔬沙拉」，以濃厚純韻的黃金胡麻醬搭配生菜、黑豆、鷹嘴豆、蕃茄、紅蘿蔔等繽紛鮮蔬，售價89元；適合早餐或點心的「牛蒡黑秈飯糰」使用台灣在地黑米製成中式飯糰，內餡搭配爽脆牛蒡絲、菜脯、素肉鬆及豆包，售價45元。

觀察吃蔬食的消費者除了在意健康，也期望能為地球盡一份心力，全家便利商店與「上善豆家」聯手開發的蔬食料理在不影響食品安全的前提下，將塑膠外包裝餐盒改成紙質餐盒，今年預估可減少10噸塑膠重量。

此外，7-ELEVEN在2019年成立素食專案團隊、關注素食族群需求，去年11推出自有品牌「天素地蔬」商品，在鮮食廠內具有獨立的「蔬食專線」，將設備、產線、器具，甚至是空氣氣流均與葷食分開，並推出業界首創的素食及蔬食辨識LOGO，在商品最容易辨識的包裝外側增加蔬食標章，標示商品成分是否含五辛、蛋、奶等成分，並以顏色辨識系統來分辨，綠色標章為專用產線、橘色代表非專用產線，讓消費者更友善辨識。

7-ELEVEN自有鮮食品牌「天素地蔬」主打素／蔬食料理，強調選擇在地、當季及對環境友善的食材，自去年11月上市至今，全台已有近1,000間門市上架，目前吸引超過3百萬人次購買，其中又以醫院型商圈賣最好，除了素食客，也受到許多女性粉領族喜愛。今年2月再推出兩款新品，「松露風味野菇烘蛋捲餅」（ 蔬食－蛋奶蔬，非專用產線）售價52元，「塔香杏鮑菇藜麥飯糰」（ 蔬食，非專用產線） 售價39元。