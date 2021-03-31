聽新聞
test
0:00 / 0:00
性感Jennie辣穿香奈兒粉紅睡袍 Chiara女兒也有一件？
最近天氣雖然慢慢變熱，但早晚偏涼，最適合隨身攜帶一件輕薄的針織衫當作保暖好物。今年春夏香奈兒推出了一款粉紅色針織衫，分別有短版和長版，以粉紅色打造出甜美姿態，搭配黑色的口袋描邊，復古有趣，是此系列很標誌性的設計，也讓品牌大使們紛紛搶穿。
韓國女團BLACKPINK成員Jennie，最近登上韓版BAZAAR雜誌時就身穿了長版的香奈兒春夏粉紅色針織衫，類似睡袍呈現出的慵懶性感風超迷人。而莉莉蘿絲戴普則是穿上短版的同系列針織衫入鏡俄羅斯版的ELLE雜誌，輕薄俏麗的設計露出小蠻腰，在古典優雅風中還帶點辣味。
巧合的是，前陣子剛出生的Chiara Ferragni女兒Vittoria，最近也穿上激似香奈兒款的粉紅色連身服賣萌，讓人第一時間驚覺「難道香奈兒出童裝了嗎？」原來，這件衣服其實是出自Chiara Ferragni個人品牌的嬰兒系列，但設計和香奈兒很雷同。只能說今年春夏，來件粉紅色針織衫絕對不會出錯啊！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言