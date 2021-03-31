性感Jennie辣穿香奈兒粉紅睡袍 Chiara女兒也有一件？

最近天氣雖然慢慢變熱，但早晚偏涼，最適合隨身攜帶一件輕薄的針織衫當作保暖好物。今年春夏香奈兒推出了一款粉紅色針織衫，分別有短版和長版，以粉紅色打造出甜美姿態，搭配黑色的口袋描邊，復古有趣，是此系列很標誌性的設計，也讓品牌大使們紛紛搶穿。

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，最近登上韓版BAZAAR雜誌時就身穿了長版的香奈兒春夏粉紅色針織衫，類似睡袍呈現出的慵懶性感風超迷人。而莉莉蘿絲戴普則是穿上短版的同系列針織衫入鏡俄羅斯版的ELLE雜誌，輕薄俏麗的設計露出小蠻腰，在古典優雅風中還帶點辣味。