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性感Jennie辣穿香奈兒粉紅睡袍 Chiara女兒也有一件？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
圖／香奈兒提供、摘自IG
圖／香奈兒提供、摘自IG

最近天氣雖然慢慢變熱，但早晚偏涼，最適合隨身攜帶一件輕薄的針織衫當作保暖好物。今年春夏香奈兒推出了一款粉紅色針織衫，分別有短版和長版，以粉紅色打造出甜美姿態，搭配黑色的口袋描邊，復古有趣，是此系列很標誌性的設計，也讓品牌大使們紛紛搶穿。

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，最近登上韓版BAZAAR雜誌時就身穿了長版的香奈兒春夏粉紅色針織衫，類似睡袍呈現出的慵懶性感風超迷人。而莉莉蘿絲戴普則是穿上短版的同系列針織衫入鏡俄羅斯版的ELLE雜誌，輕薄俏麗的設計露出小蠻腰，在古典優雅風中還帶點辣味。

巧合的是，前陣子剛出生的Chiara Ferragni女兒Vittoria，最近也穿上激似香奈兒款的粉紅色連身服賣萌，讓人第一時間驚覺「難道香奈兒出童裝了嗎？」原來，這件衣服其實是出自Chiara Ferragni個人品牌的嬰兒系列，但設計和香奈兒很雷同。只能說今年春夏，來件粉紅色針織衫絕對不會出錯啊！

Vittoria Ferragni也穿上Chiara Ferragni品牌推出的激似香奈兒款粉紅色連身服賣萌。圖／摘自IG
Vittoria Ferragni也穿上Chiara Ferragni品牌推出的激似香奈兒款粉紅色連身服賣萌。圖／摘自IG
莉莉蘿絲戴普則是穿上短版的同系列針織衫入鏡俄羅斯版的ELLE雜誌。圖／摘自IG
莉莉蘿絲戴普則是穿上短版的同系列針織衫入鏡俄羅斯版的ELLE雜誌。圖／摘自IG
Jennie最近登上韓版BAZAAR雜誌時，身穿了長版的香奈兒春夏粉紅色針織衫，類似睡袍呈現出的慵懶性感風超迷人。圖／摘自IG
Jennie最近登上韓版BAZAAR雜誌時，身穿了長版的香奈兒春夏粉紅色針織衫，類似睡袍呈現出的慵懶性感風超迷人。圖／摘自IG
今年春夏香奈兒推出了一款粉紅色針織衫，分別有短版和長版，以粉紅色打造出甜美姿態，搭配黑色的口袋描邊，復古有趣，是此系列很標誌性的設計。圖／香奈兒提供
今年春夏香奈兒推出了一款粉紅色針織衫，分別有短版和長版，以粉紅色打造出甜美姿態，搭配黑色的口袋描邊，復古有趣，是此系列很標誌性的設計。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普則是穿上短版的同系列針織衫入鏡俄羅斯版的ELLE雜誌。圖／摘自IG
莉莉蘿絲戴普則是穿上短版的同系列針織衫入鏡俄羅斯版的ELLE雜誌。圖／摘自IG
Jennie最近登上韓版BAZAAR雜誌時，身穿了長版的香奈兒春夏粉紅色針織衫，類似睡袍呈現出的慵懶性感風超迷人。圖／摘自IG
Jennie最近登上韓版BAZAAR雜誌時，身穿了長版的香奈兒春夏粉紅色針織衫，類似睡袍呈現出的慵懶性感風超迷人。圖／摘自IG
Jennie最近登上韓版BAZAAR雜誌時，身穿了長版的香奈兒春夏粉紅色針織衫，類似睡袍呈現出的慵懶性感風超迷人。圖／摘自IG
Jennie最近登上韓版BAZAAR雜誌時，身穿了長版的香奈兒春夏粉紅色針織衫，類似睡袍呈現出的慵懶性感風超迷人。圖／摘自IG
Vittoria Ferragni也穿上Chiara Ferragni品牌推出的激似香奈兒款粉紅色連身服賣萌。圖／摘自IG
Vittoria Ferragni也穿上Chiara Ferragni品牌推出的激似香奈兒款粉紅色連身服賣萌。圖／摘自IG
Jennie最近登上韓版BAZAAR雜誌時，身穿了長版的香奈兒春夏粉紅色針織衫，類似睡袍呈現出的慵懶性感風超迷人。
Jennie最近登上韓版BAZAAR雜誌時，身穿了長版的香奈兒春夏粉紅色針織衫，類似睡袍呈現出的慵懶性感風超迷人。
Vittoria Ferragni也穿上Chiara Ferragni品牌推出的激似香奈兒款粉紅色連身服賣萌。圖／摘自品牌官網
Vittoria Ferragni也穿上Chiara Ferragni品牌推出的激似香奈兒款粉紅色連身服賣萌。圖／摘自品牌官網
今年春夏香奈兒推出了一款粉紅色針織衫，分別有短版和長版，以粉紅色打造出甜美姿態，搭配黑色的口袋描邊，復古有趣，是此系列很標誌性的設計。圖／香奈兒提供
今年春夏香奈兒推出了一款粉紅色針織衫，分別有短版和長版，以粉紅色打造出甜美姿態，搭配黑色的口袋描邊，復古有趣，是此系列很標誌性的設計。圖／香奈兒提供

香奈兒

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