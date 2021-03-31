100%北海道威士忌 厚岸Full Bottle第二發雨水抵台

位於北海道的厚岸，是日本非常受矚目的新興威士忌蒸餾廠。於2020年底首次以Full Bottle 700毫升裝瓶推出的24節氣系列之「寒露」單一麥芽威士忌，甫獲得世界威士忌競賽（World Whisky Award，WWA）「無年份」項目最大獎；而2021年發行的第二款Full Bottle酒款——「雨水」調和威士忌已經抵達台灣。

位於日本北國的北海道東部的厚岸町的厚岸蒸餾廠，於2015年10月開始動工建設，2016年7月完工， 2016年11月開始正式稼動生產。它的氣候與隔海相望的蘇格蘭相似，面對厚岸湖的潮水濃霧與清新空氣自然形成了威士忌熟成的絕佳地理環境。

厚岸蒸餾廠的目標，是生產以100%的北海道厚岸町的水源、麥芽、泥煤與當地木材製的木桶（水楢桶）製作的「厚岸オールスター」（厚岸 All Star）。除了一般威士忌常見的波本桶、雪莉桶之外，紅酒桶、蘭姆酒桶與貴腐葡萄酒桶也積極進行嘗試，因應北海道地區與該酒廠的目標，日本極具代表性的水楢桶，更是厚岸蒸餾廠強調使用的。

「寒露」單一麥芽威士忌與「雨水」調和威士忌，都將在於4月10日、11日的「台北威士忌品味展」，以及4月30日至5月2日的「圓山世界威士忌酒展」中，以「付費品飲」的方式提供喜歡日本威士忌的酒迷們試飲，「雨水」調和威士忌更將以極少量的在會場銷售。

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