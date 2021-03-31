快訊

台積電12廠冒白煙 疑電路故障起火1人送醫

比改名鮭魚更好康！縣市補助從出生顧到老 快遷戶口拿好拿滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BLACKPINK Rosé私心最愛百搭項鍊 歌王蕭敬騰也被圈粉

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Rosé配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG @roses_are_rosie

韓國女子天團BLACKPINK主唱Rosé本月發行首張個人專輯「R」，包括洗腦單曲「On The Ground」、「Gone」更強勢於全球各地打破紀錄，她本人也不遺餘力地努力宣傳，可以說是當今全球最紅的女歌手。不斷更新的IG自拍照中，可以看到她最常配戴在身上的，是來自珠寶品牌Tiffany的個性之作HardWear系列，以金屬鍊結為核心的經典設計，呈現實用性金屬製品俐落簡約的設計，而大量運用金屬的設計令人聯想到紐約的冷冽工業風，不論搭配帥氣褲裝或印花上衣，都相當對味。

而Tiffany HardWear系列中性又時髦的設計，也是金曲歌王蕭敬騰的最愛。日前他出席華納音樂續約記者會，身穿黑白色西裝，就搭配了HardWear系列的純銀鎖扣多圈珍珠項鍊與純銀球形設計耳環，展現大膽、創意、勇敢、叛逆與優雅於一身的美國紐約風格，完美融合高級時尚與街頭潮流。

Tiffany HardWear純銀垂墜球形耳環，16,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear純銀垂墜球形耳環，16,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear純銀垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊，55,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear純銀垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊，55,000元。圖／Tiffany提供
Rosé配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG @roses_are_rosie
Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈項鍊，60萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈項鍊，60萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金球形設計耳環，32,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金球形設計耳環，32,000元。圖／Tiffany提供
金曲歌王蕭敬騰配戴Tiffany HardWear系列出席續約記者會。圖／Tiffany提供
金曲歌王蕭敬騰配戴Tiffany HardWear系列出席續約記者會。圖／Tiffany提供
Rosé配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG @roses_are_rosie
Rosé配戴Tiffany HardWear系列珠寶。圖／取自IG @roses_are_rosie
（由上至下）Tiffany HardWear純銀鎖扣多圈珍珠項鍊，95,000元；純銀鎖扣多圈珍珠手鍊，61,000元。圖／Tiffany提供
（由上至下）Tiffany HardWear純銀鎖扣多圈珍珠項鍊，95,000元；純銀鎖扣多圈珍珠手鍊，61,000元。圖／Tiffany提供

紐約 Tiffany 蕭敬騰

延伸閱讀

蕭敬騰生日拋大喜訊 變身啟動全球副業版圖

狂！粉絲點名渡邊一位難求 蕭敬騰生日大方送

好感人！蕭敬騰9年前暖舉 意外改寫國男標槍史上新紀錄

影／莊凌芸驟逝 蕭敬騰仰天長嘆：噩夢、霸凌很快會過去！

相關新聞

「愛馬仕姐」為第二件打折嗆超商女員工 動手扯名牌結局悲劇了

爆料公社昨(30)日晚間，一名自稱是董事長級、「全身都是愛馬仕」的中年女子，在「爆料公社」一次PO出5則超商店員影片，怒控女店員態度惡劣，並強調自己很會打官司不怕告；該則PO文不到一小時便破了萬人留言記錄，網友幾乎一面倒全挺該名女店員，並戲稱女子應該是「湯瑪士」。

漢堡、牆壁到杯子都是黑色！獨家「極黑麥當勞」超好拍

「麥當勞」繼去年攜手時裝設計師品牌「APUJAN」，共同打造「極黑浪潮」後，即日起再度推出「地中海辣鷄黑堡、雙牛起司黑堡...

酒量差沒關係！ 這本啤酒專書看不醉 國家地理掛保證

麥芽、啤酒花、酵母、水，雖然是簡單的原料，但卻造就了啤酒這種帶微醺感的奇妙飲品產物。不若葡萄酒的保藏矜貴、不若威士忌的濃烈強勁，風味同樣變化多端的啤酒，卻以相對親民的價格與易飲，成為數百年來人們餐桌上的重要飲品之一。覺得酒量差、但也想多瞭解一點？大石國際文化、國家地理出版的啤酒專書「國家地理：世界啤酒地圖」，由兩位啤酒專家Tim Webb與Stephen Beaumont共筆，深入淺入帶出啤酒的全方位知識。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

100%北海道威士忌 厚岸Full Bottle第二發雨水抵台

位於北海道的厚岸，是日本非常受矚目的新興威士忌蒸餾廠。於2020年底首次以Full Bottle 700毫升裝瓶推出的2...

BLACKPINK Rosé私心最愛百搭項鍊 歌王蕭敬騰也被圈粉

韓國女子天團BLACKPINK主唱Rosé本月發行首張個人專輯「R」，包括洗腦單曲「On The Ground」、「Go...

小熊維尼守護幸福！甜蜜蜜蜂蜜化為婚戒每天好幸福

創立於2005年的台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE），去年開始與迪士尼合作推出迪士尼公主婚嫁系列，受到美滿童話啟發的設計立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。