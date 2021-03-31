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BLACKPINK Rosé私心最愛百搭項鍊 歌王蕭敬騰也被圈粉
韓國女子天團BLACKPINK主唱Rosé本月發行首張個人專輯「R」，包括洗腦單曲「On The Ground」、「Gone」更強勢於全球各地打破紀錄，她本人也不遺餘力地努力宣傳，可以說是當今全球最紅的女歌手。不斷更新的IG自拍照中，可以看到她最常配戴在身上的，是來自珠寶品牌Tiffany的個性之作HardWear系列，以金屬鍊結為核心的經典設計，呈現實用性金屬製品俐落簡約的設計，而大量運用金屬的設計令人聯想到紐約的冷冽工業風，不論搭配帥氣褲裝或印花上衣，都相當對味。
而Tiffany HardWear系列中性又時髦的設計，也是金曲歌王蕭敬騰的最愛。日前他出席華納音樂續約記者會，身穿黑白色西裝，就搭配了HardWear系列的純銀鎖扣多圈珍珠項鍊與純銀球形設計耳環，展現大膽、創意、勇敢、叛逆與優雅於一身的美國紐約風格，完美融合高級時尚與街頭潮流。
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