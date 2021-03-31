「躲貓貓櫻花季快閃店」 邀你松菸賞櫻去

聯合數位文創旗下商店品牌「u.Point有點市」第二彈快閃活動-「躲貓貓櫻花季快閃店」，這個春天將帶大家穿越到日本，在貓咪的圍繞下享受日式風情～本次匯集3位台日熱門貓明星，包括台灣IP「貓小姐Ms.Cat」、來自日本，受到許多台灣人喜愛的「反應過激的貓」，以及日本當紅男星佐藤健最愛使用的LINE貼圖角色「懶洋洋喵之助」，特別在松菸打造「粉色櫻花貓神社」、「反應過激的貓櫻花廟會」、「懶洋洋喵之助櫻花喫茶屋」、「貓小姐Ms.Cat櫻花緣廊」，這次還特別以「貓小姐櫻花窗貼」妝點松菸西向製菸工廠，讓你不用出國也能享受濃厚的櫻花季日式氛圍。

「反應過激的貓」、「懶洋洋喵之助」、「貓小姐Ms.Cat」為本次快閃獨家繪製櫻花季限定圖，並推出超過百項快閃限定商品，現場也有消費滿額贈詩籤以及福引抽獎的活動。為了迎接春天，「躲貓貓櫻花季快閃店」本次更與知名冰品店「金雞母」聯名推出期間限定口味「春櫻草莓牛奶刨冰」，每週六日於快閃店販售。2021年4月1日起到5月16日「躲貓貓櫻花季快閃店」將於松山文創園區療癒登場，快來「有點市」一起跟貓咪們在櫻花林間玩躲貓貓吧！