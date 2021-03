漢堡、牆壁到杯子都是黑色！獨家「極黑麥當勞」超好拍

「麥當勞」繼去年攜手時裝設計師品牌「APUJAN」,共同打造「極黑浪潮」後,即日起再度推出「地中海辣鷄黑堡、雙牛起司黑堡、脆鷄起司黑堡」等3款黑漢堡,以及由APUJAN獨家設計的包裝。另外還將打造「All in Black極黑主題店」,從空間、員工服飾到包裝,通通使用大量的黑色及宇宙元素,彷彿走入極黑宇宙。

麥當勞在2020年所推出的黑堡,乃是由天然墨魚粉製成,推出後就引起熱烈討論。自3月31日至5月31日期間,黑堡系列再度限時回歸,其中全新的「地中海辣鷄黑堡」,除使用黑麵包、無骨雞腿排、艾曼塔起司外,還搭配由杏仁、蕃茄、檸檬等食材調製而成,被譽為地中海四大名醬之一的「羅曼斯可醬」調味,帶來奔放的地中海風情,單點94元,經典套餐149元。

另外此次還有「雙牛起司黑堡」、「脆雞起司黑堡」,藉由傑克起司醬、切達起司、白艾曼塔起司等3種起司堆砌濃郁滋味,再搭配雙層純牛肉或去骨雞腿排而成,單點均為94元,經典套餐為149元。

即日起至5月11日期間,麥當勞首度打造「麥當勞All in Black 極黑主題店」將麥當勞林森二餐廳化身「極黑宇宙」,隨處可以見到飛船、月球、星球、翼手龍等元素,並透過多元視覺裝置,打造兼具奇幻、趣味與時尚感的空間,讓民眾可以盡情打卡拍攝,包括星空傳送門、直上太空觀景窗、月球漫步上樓梯等設計,均是推薦打卡點。另外APUJAN也特別打造全球獨家限定的極黑中薯條盒、中冷飲杯、8號紙袋與員工T-shirt、領帶,更添奇幻感。