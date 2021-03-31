漢堡、牆壁到杯子都是黑色！獨家「極黑麥當勞」超好拍
「麥當勞」繼去年攜手時裝設計師品牌「APUJAN」，共同打造「極黑浪潮」後，即日起再度推出「地中海辣鷄黑堡、雙牛起司黑堡、脆鷄起司黑堡」等3款黑漢堡，以及由APUJAN獨家設計的包裝。另外還將打造「All in Black極黑主題店」，從空間、員工服飾到包裝，通通使用大量的黑色及宇宙元素，彷彿走入極黑宇宙。
麥當勞在2020年所推出的黑堡，乃是由天然墨魚粉製成，推出後就引起熱烈討論。自3月31日至5月31日期間，黑堡系列再度限時回歸，其中全新的「地中海辣鷄黑堡」，除使用黑麵包、無骨雞腿排、艾曼塔起司外，還搭配由杏仁、蕃茄、檸檬等食材調製而成，被譽為地中海四大名醬之一的「羅曼斯可醬」調味，帶來奔放的地中海風情，單點94元，經典套餐149元。
另外此次還有「雙牛起司黑堡」、「脆雞起司黑堡」，藉由傑克起司醬、切達起司、白艾曼塔起司等3種起司堆砌濃郁滋味，再搭配雙層純牛肉或去骨雞腿排而成，單點均為94元，經典套餐為149元。
即日起至5月11日期間，麥當勞首度打造「麥當勞All in Black 極黑主題店」將麥當勞林森二餐廳化身「極黑宇宙」，隨處可以見到飛船、月球、星球、翼手龍等元素，並透過多元視覺裝置，打造兼具奇幻、趣味與時尚感的空間，讓民眾可以盡情打卡拍攝，包括星空傳送門、直上太空觀景窗、月球漫步上樓梯等設計，均是推薦打卡點。另外APUJAN也特別打造全球獨家限定的極黑中薯條盒、中冷飲杯、8號紙袋與員工T-shirt、領帶，更添奇幻感。
針對喜吃甜品的民眾，即日起至6月29日期間，麥當勞限期推出「雙倍OREO冰炫風」，以期間限定包裝亮相，將OREO餅乾脆片與冰淇淋攪拌均勻，頂層再放上滿滿的OREO餅乾脆片，享受雙倍香濃的滋味，單點65元。活動期間內購買「雙倍OREO冰炫風」再多送「Mini OREO」1包，送完為止。4月2日至4月16日期間，拍下期間限定的「麥當勞黑堡系列產品」照片，或至「麥當勞 All in Black 極黑主題店」拍照參與互動活動，即有機會獲得麥當勞×APUJAN聯名「麥當勞黑色八號袋」手拿包1個。
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