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漢堡、牆壁到杯子都是黑色！獨家「極黑麥當勞」超好拍

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
APUJAN特別打造全球獨家限定的極黑中薯條盒、中冷飲杯等黑色系包裝。圖／麥當勞提供
APUJAN特別打造全球獨家限定的極黑中薯條盒、中冷飲杯等黑色系包裝。圖／麥當勞提供

麥當勞」繼去年攜手時裝設計師品牌「APUJAN」，共同打造「極黑浪潮」後，即日起再度推出「地中海辣鷄黑堡、雙牛起司黑堡、脆鷄起司黑堡」等3款黑漢堡，以及由APUJAN獨家設計的包裝。另外還將打造「All in Black極黑主題店」，從空間、員工服飾到包裝，通通使用大量的黑色及宇宙元素，彷彿走入極黑宇宙。

麥當勞在2020年所推出的黑堡，乃是由天然墨魚粉製成，推出後就引起熱烈討論。自3月31日至5月31日期間，黑堡系列再度限時回歸，其中全新的「地中海辣鷄黑堡」，除使用黑麵包、無骨雞腿排、艾曼塔起司外，還搭配由杏仁、蕃茄、檸檬等食材調製而成，被譽為地中海四大名醬之一的「羅曼斯可醬」調味，帶來奔放的地中海風情，單點94元，經典套餐149元。

另外此次還有「雙牛起司黑堡」、「脆雞起司黑堡」，藉由傑克起司醬、切達起司、白艾曼塔起司等3種起司堆砌濃郁滋味，再搭配雙層純牛肉或去骨雞腿排而成，單點均為94元，經典套餐為149元。

即日起至5月11日期間，麥當勞首度打造「麥當勞All in Black 極黑主題店」將麥當勞林森二餐廳化身「極黑宇宙」，隨處可以見到飛船、月球、星球、翼手龍等元素，並透過多元視覺裝置，打造兼具奇幻、趣味與時尚感的空間，讓民眾可以盡情打卡拍攝，包括星空傳送門、直上太空觀景窗、月球漫步上樓梯等設計，均是推薦打卡點。另外APUJAN也特別打造全球獨家限定的極黑中薯條盒、中冷飲杯、8號紙袋與員工T-shirt、領帶，更添奇幻感。

針對喜吃甜品的民眾，即日起至6月29日期間，麥當勞限期推出「雙倍OREO冰炫風」，以期間限定包裝亮相，將OREO餅乾脆片與冰淇淋攪拌均勻，頂層再放上滿滿的OREO餅乾脆片，享受雙倍香濃的滋味，單點65元。活動期間內購買「雙倍OREO冰炫風」再多送「Mini OREO」1包，送完為止。4月2日至4月16日期間，拍下期間限定的「麥當勞黑堡系列產品」照片，或至「麥當勞 All in Black 極黑主題店」拍照參與互動活動，即有機會獲得麥當勞×APUJAN聯名「麥當勞黑色八號袋」手拿包1個。

兼具夢幻與時尚感的「麥當勞All in Black 極黑主題店」。圖／麥當勞提供
兼具夢幻與時尚感的「麥當勞All in Black 極黑主題店」。圖／麥當勞提供
化身極黑宇宙的「麥當勞All in Black 極黑主題店」限時登場。圖／麥當勞提供
化身極黑宇宙的「麥當勞All in Black 極黑主題店」限時登場。圖／麥當勞提供
麥當勞林森二餐廳將限時化身「極黑宇宙「麥當勞All in Black 極黑主題店」。圖／麥當勞提供
麥當勞林森二餐廳將限時化身「極黑宇宙「麥當勞All in Black 極黑主題店」。圖／麥當勞提供
在麥當勞All in Black 極黑主題店，可以見到各種宇宙元素。圖／麥當勞提供
在麥當勞All in Black 極黑主題店，可以見到各種宇宙元素。圖／麥當勞提供
即日起至6月29日期間，麥當勞限期推出「雙倍OREO冰炫風」。圖／麥當勞提供
即日起至6月29日期間，麥當勞限期推出「雙倍OREO冰炫風」。圖／麥當勞提供

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