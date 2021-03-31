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小熊維尼守護幸福！甜蜜蜜蜂蜜化為婚戒每天好幸福

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
亞立詩推出小熊維尼婚戒系列。圖／亞立詩提供
亞立詩推出小熊維尼婚戒系列。圖／亞立詩提供

創立於2005年的台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE），去年開始與迪士尼合作推出迪士尼公主婚嫁系列，受到美滿童話啟發的設計立刻成為超人氣之作。今春推出全新小熊維尼系列，共有Infinity和Feel The Love兩種設計主題的求婚鑽戒及兩組結婚對戒可做搭配。甜蜜愛戀的設計，靈感來自於故事中維尼與小豬世界裡那最簡單的快樂及彼此攜手相伴的堅定，轉化至戒身設計上。巧妙細膩的運用黃K金與白K金雙色設計，及不同表面材質處理，讓故事裡的經典維尼黃與蜂蜜，訴說愛情裡的日常總是如蜂蜜般純淨甜蜜，幸福洋溢。

Infinity系列將小熊維尼最愛的香甜蜂蜜融入設計，求婚鑽戒使用蜂蜜罐造型的戒台鑲嵌主鑽，求婚鑽戒與對戒均採用蜂蜜造型流動曲線。對戒以雙色流線戒身，融合∞無限符號意象，造型優雅別緻。Feel The Love系列的求婚鑽戒，主鑽兩側鑲嵌以維尼為造型設計的配鑽，細膩精又不過度可愛，男女對戒則汲取小豬及維尼手牽手的意象，結合磨沙霧面與亮面拋光處理的手法增加立體感，女戒第3顆寶石處，使用維尼經典黃寶石，呼應鑲嵌黃寶石的男戒。

小熊維尼婚戒系列Infinity男對戒，18K金款46,800元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼婚戒系列Infinity男對戒，18K金款46,800元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼婚戒系列Infinity求婚鑽戒，18K金戒台34,800元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
小熊維尼婚戒系列Infinity求婚鑽戒，18K金戒台34,800元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
小熊維尼婚戒系列Feel The Love男對戒，鉑金款55,600元起；18K金款43,200元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼婚戒系列Feel The Love男對戒，鉑金款55,600元起；18K金款43,200元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼婚戒系列Infinity女對戒，18K金款29,800元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼婚戒系列Infinity女對戒，18K金款29,800元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼婚戒系列Feel The Love女對戒，鉑金款43,400元起；18K金款33,800元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼婚戒系列Feel The Love女對戒，鉑金款43,400元起；18K金款33,800元起。圖／亞立詩提供
小熊維尼婚戒系列Feel The Love求婚鑽戒，鉑金戒台46,400元；18K金戒台39,200元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
小熊維尼婚戒系列Feel The Love求婚鑽戒，鉑金戒台46,400元；18K金戒台39,200元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供

蜂蜜 小豬

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