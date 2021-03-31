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展覽季節結束 松菸黏黏怪物送限定海報

聯合新聞網 / 聯合數位文創
韓國黏黏怪物展覽到本周，倒數期間購票優惠另加碼送海報。圖／聯合數位文創
韓國黏黏怪物展覽到本周，倒數期間購票優惠另加碼送海報。圖／聯合數位文創

台北超夯展覽「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」本週日閉展，倒數階段不少來自中南部的民眾特別前往看展。而此次除了打造八大展區，也結合期間限定快閃店，讓喜愛黏黏怪的粉絲們可以看展、購物兩個心願一次滿足。

本次展覽在台北松山文創園區展出，集合了超好拍照的黏黏怪物大腳丫、造型玩偶、發光夕陽等元素，許多民眾看完展就變成了網美、網帥。限定快閃店超過百樣韓國設計商品，從超萌文具到潮流玩具樣樣有，粉絲們千萬不要錯過。而在展期最後也推出最後倒數雙人優惠，即日起至展期結束現場展覽票亭雙人購票人優惠，還加碼贈送展覽限定海報，數量有限送完為止。

由聯合數位文創、雅慕斯娛樂、集好發展共同主辦之「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」及商品快閃店即日起至四月四日於松菸1號倉庫展出，購票請上udn售票網或ibon、博客來、全家，大宗優惠方案及客服請洽服務專線02-7721-6955（週一至週日 09:00-18:00）。

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