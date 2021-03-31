GU跨界UNDERCOVER必收迪士尼三方聯名 最低390元無痛入手最潮單品！

平價時尚品牌GU繼與日籍設計師品牌三原康裕（MIHARAYASUHIRO）合作，推出引起搶購聯名款後，又即將於4月上市跨界UNDERCOVER與迪士尼的系列，引起時裝迷與潮流迷的高度關注，預料開賣之際實體門市又會大排長龍。

2012年時，設計師高橋盾的自創時裝品牌UNDERCOVER就曾與UNIQLO合作，打造了男、女以及童裝的uu系列，當時也創下了品牌快速的完銷紀錄。然而此次，UNDERCOVER則是聯手了UNIQLO的姊妹品牌GU、同時加入迪士尼，推出雙品牌和三方聯名的男、女裝和居家服飾，讓喜愛日系時裝的人眼睛為之一亮。高橋盾以「打造看似『似曾相識』，但卻是『前所未見』的獨特服飾」為概念來設計，系列最大亮點就是採用了UNDERCOVER獨有的印花融入其中，並結合街頭潮流元素。無論男、女裝都帶有其春夏系列的部分細節處理，但價格卻相當實惠，約只有UNDERCOVER的2折，最低390元就能無痛入手。

GU聯手UNDERCOVER、同時加入迪士尼，推出雙品牌和三方聯名的男、女裝和居家服飾。圖／GU提供

此外，和迪士尼的三方合作款也是消費者必買款，包含11款外套、襯衫、印花T恤及托特包等服裝與配件，可看到「白雪公主」中的巫婆以及米奇的插畫圖樣出現於其中，展現UNDERCOVER「大膽顛覆」的品牌精神，台灣預計4月9日同步在台北ATT4FUN店、台中大遠百店和網路商店開賣。而日系時尚迷不可錯過的UNIQLO ＋J系列也傳來好消息，如果先前沒買到春夏款的人，也不用扼腕，品牌宣布自4月2日起，包括了襯衫、T恤和Polo衫等8項單品都會補貨，並擴大至全台店舖販售。

UNIQLO ＋J系列自4月2日起，包括了襯衫、T恤和Polo衫等8項單品都會補貨，並擴大至全台店舖販售。圖／UNIQLO提供

GU聯手UNDERCOVER、同時加入迪士尼，推出雙品牌和三方聯名的男、女裝和居家服飾。圖／GU提供

GU聯手UNDERCOVER、同時加入迪士尼，推出雙品牌和三方聯名的男、女裝和居家服飾。圖／GU提供

GU聯手UNDERCOVER、同時加入迪士尼，推出雙品牌和三方聯名的男、女裝和居家服飾。圖／GU提供

GU聯手UNDERCOVER、同時加入迪士尼，推出雙品牌和三方聯名的男、女裝和居家服飾。圖／GU提供

GU聯手UNDERCOVER、同時加入迪士尼，推出雙品牌和三方聯名的男、女裝和居家服飾。圖／GU提供

GU x UNDERCOVER聯名男鞋1,790元。圖／GU提供

GU x UNDERCOVER聯名男裝拉鍊T恤790元。圖／GU提供

GU x UNDERCOVER聯名男裝仿皮夾克2,490元。圖／GU提供

GU x UNDERCOVER聯名連身裙990元。圖／GU提供

GU x UNDERCOVER聯名印花連身裙1,490元。圖／GU提供

GU x UNDERCOVER聯名男裝長褲1,490元。圖／GU提供

GU x UNDERCOVER聯名男裝印花T恤590元。圖／GU提供

GU x UNDERCOVER聯名男裝襯衫1,490元。圖／GU提供