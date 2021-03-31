「愛馬仕姐」為第二件打折嗆超商女員工 動手扯名牌結局悲劇了

爆料公社昨(30)日晚間，一名自稱是董事長級、「全身都是愛馬仕」的中年女子，在「爆料公社」一次PO出5則超商店員影片，怒控女店員態度惡劣，並強調自己很會打官司不怕告；該則PO文不到一小時便破了萬人留言記錄，網友幾乎一面倒全挺該名女店員，並戲稱女子應該是「湯瑪士」吧。

一名女子昨夜進入新北市一家超商購物，並詢問了巧克力第二件六折的商品是什麼，但疑似店員先幫其他人結帳，請她稍等，便一怒之下上傳了多則女店員影片，怒控她態度差，在拍攝過程中，還一度動手扯落店員別在胸前的名牌，並嗆：「沒關係你告我啊，我最愛打官司了，我花了一兩百萬打官司，我全身愛馬仕我哪有什麼差。」

影片只見該名爆走女子不斷詢問：「第二件是什麼？那邊有貼第二件是什麼？你第二件是什麼？你告訴我第二件是什麼？」女店員一度回嗆欲告，並拿起手機，爆走女子則回應：「我在這邊等，妳要結下一個？」、「這是消費者權益」、「服務業要謙虛點」，兩人互嗆過程相當火爆。

超商內也有一些消費者停下來欲圖解圍，在旁交接的大夜班店員也出面關心，但該名女子未善罷甘休，持續詢問「第二件六折」，還表明自己「跟消保官還不錯。」最後還抱怨：「她心情不好關我什麼事？我自己也是董事長，我都上爆料專線了，我自己也當老闆，這種員工要嗎？」

該名「愛馬仕姐」被網友肉搜，發現她在新北市經營高級進口車專賣，網友灌爆該女子的臉書及IG，紛紛問「跟妳買車有沒有第二件六折？」讓原PO在深夜於臉書發文道歉，坦言自己錯了，也已報警，會交由司法來處理。隨後便關版欲圖滅火。

多數網友留言調侃「愛馬仕姐」：「騙肖耶！董事長會那麼計較巧克力6折」、「全身愛馬仕，幹嘛不吃Du Rhône Chocolatier」，質疑她似乎沒那麼富有，針對原PO咄咄逼人的態度，也有網友說：「服務業怎麼了嗎？沒教過發言要舉手，你卻動手」，「董事長為了第二件6折，竟然是這種格調」、「沒錢的才裝闊.....討拍反而討罵」、「上天真不公平讓那種人這麼有錢來嗆聲，可憐的服務員」。

但也有人為她緩頰，認為她可能覺得自己「被插隊」了，「她意思架上沒有，店員說要去二樓拿，但是先幫別人結帳，可能是讓她等先幫別人結帳，從那邊開始不爽的吧！」