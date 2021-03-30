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連1個月！摩斯「20款餐點現省30元」 畫圖免費換薯條
適逢30週年，摩斯漢堡自4月1日至4月30日期間，特別推出為期4周的主題活動，購買指定餐點，通通「現省30元」。另外還推出MOS同樂會活動，針對小朋友喜愛的摩斯鱈魚堡、摩斯雞塊、蒟蒻等產品推出優惠組合，還有著色活動，有機會獲得千元摩斯卡、色鉛筆塗鴉本組。
此次摩斯漢堡所推出的週年慶活動中，周周各有不同的優惠。4月1日至4月11日期間，草莓蒟蒻茶歐蕾、摩斯蒟蒻凍檸茶等7款指定飲品，任選2杯現省30元，或是以原價購買2杯，即贈送MOS飲品提袋。4月12日至4月18日期間，金魷魚薯餅組、薯條（L）等5款指定點心，任選2件現省30元；4月19日至4月25日期間，蕃茄吉士蛋堡、元氣牛肉蛋堡等3款指定早餐，任選2套現省30元；4月26日至4月30日期間，藜麥元氣牛肉珍珠堡等5款指定米漢堡，搭配冰紅茶現省30元。
同步於4月1日至4月30日登場的「MOS同樂會」系列組合中，「美味獨享餐」是由摩斯鱈魚堡搭配薯條（L）、蒟蒻，以及摩斯蘋果汁或柑橘綜合果汁（2選1），原價190元，優惠價169元。「歡樂親子餐」則有藜麥元氣牛肉珍珠堡、摩斯鱈魚堡2款漢堡組成，搭上薯條（L）、摩斯雞塊、蒟蒻、冰紅茶（L）並任選摩斯蘋果汁或摩斯柑橘綜合果汁，原價395元，優惠價339元。另外蒟蒻、果汁、摩斯鮮乳，任選3入優惠價100元。
活動期間內，小朋友可至摩斯漢堡櫃台索取活動專用繪圖紙，完成後出示即可免費兌換薯條（S）1份，或是冰紅茶（M）1杯，每店限量100份。拍照上傳參與互動，還有機會抽中1,000元的摩斯卡或摩斯先生色鉛筆塗鴉本組。
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