有了年紀卻看不出年紀? 給媽媽最想要的禮物！

每年母親節是媽媽們慰勞自己的好時機，受到外在因素干擾，出國旅遊、外出限制多的情況下，從百貨母親節檔期DM、知名電商母親節強打商品可以看出，今年美妝保養美髮、百貨公司、保健食品……相關商品最受消費者青睞。外在環境挑戰大，媽咪想要展現年輕光采，秘訣就在保養得由內而外，裡子顧好自然人就亮起來。想給身體專屬營養活出美麗有活力、究竟該為自己挑選什麼樣的禮物呢？

疼愛媽咪，就是要讓她擁有由內而外的健康光采。 圖／shutterstock

從零售市場暢銷商品推薦當中，不難發現現代人對母親節話題熱搜圍繞在要美美得好健康。的確，媽媽們是家庭支柱，每天暴露在環境挑戰當中，蠟燭N頭燒辛苦照顧全家人，卻不想流露「老媽樣」！所以除了對外在髮妝、服飾感興趣之外，也希望自然而然展現好氣色，才能在家長群出眾、同學會完勝，跟女兒出門被讚譽像姊妹，日常也有「女王範」！

身為一家之主，總是盡力照顧全家人，健康與美麗是為自己加油和送媽媽最好的禮物，日常方便攝取的營養保健食品，提供多種維生素與礦物質，是打好健康底子的不二法門。全球第一大綜合維他命品牌「善存」，針對不同年齡層，有成人善存、銀寶善存綜合維他命，一錠補充22種人體無法自行製造的營養素，促進新陳代謝，提升活力與保護力

除此之外，善存女性綜合維他命，針對性別需要增量關鍵營養素，鈣維持神經感應性，維生素B1維持神經系統正常功能，睡好美容覺；增量維生素C，促進膠原蛋白形成，自然Q彈好氣色，讓辛苦媽媽們也能由內而外~秀出好氣色！*(附註說明)

和女兒出門最希望被人說是姊妹，貼心的女兒也可以是好閨蜜！想要年輕光采，就選善存、銀寶善存綜合維他命系列，母親節各大連鎖通路、網購平台都有專屬優惠活動喔！ 馬上逛逛

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圖／善存 提供