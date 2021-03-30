見證時光的珍貴回憶 浪琴推兩款珍珠母貝女表各獻優雅

如何為五月第二周即將來臨的母親節線上心意？瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）特別精選新款嘉嵐系列（La Grande Classique）女士腕表，與新月系列（PrimaLuna）女士月相腕表，透過散發和煦變化光澤的珍珠母貝為共同元素、象徵母親的寬容與慈祥，並以經典設計見證永恆溫馨時光。

自1992年問世的嘉嵐系列（La Grande Classique），纖細輕薄的表殼，宛如一枚值得玩味的紀念珠寶、輕巧服貼。2021年新款以29毫米、精鋼表殼，除了搭配柔美別緻的珍珠母貝表盤，時標並以12顆閃耀鑽石引領時間，是見證感動與回憶的幸運物；新月系列（PrimaLuna）女士月相腕表則將頌揚陰柔魅力的月亮巧妙納入30.5毫米的面盤，搭配以藍鋼指針和精鋼鍊帶，是一款泛著閃亮光澤的珠寶、且正巧擁有指示時間的功能。