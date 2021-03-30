水情拉警報！PChome 24h購物省水抗旱專區下殺5折起

近期全台降雨偏少，中南部地區部分水庫水量不足15%，水情拉警報，旱災中央災害應變中心3月24日公布部分地區「供五停二」民生限水令，帶動PChome 24h購物3月25日當天儲水商品銷量激增至高峰，買氣延續至今仍居高不下，觀察今年3月較比去年同期儲水商品銷量暴增10倍，尤其中南部地區對儲水商品的搜尋次數最多，占整體熱搜量近5成，其中又以台中地區為最；礦泉水也相當搶手，銷量較去年同期成長9成。

根據PChome 24h購物觀察，100L左右的大容量萬用桶最受歡迎，平時也可作為收納儲物，必要時可用來儲水，折疊式水桶詢問度也提高，除了居家生活備水之外，也可作為露營、釣魚便攜配件，用途廣泛，成為人氣首選。站上熱門商品像是真心良品推出的「106L銀采儲水萬用收納桶」及「86L銀采儲水萬用收納桶」，側邊附有提把及大開口設計，一桶多用途；「LifePRO強化版折疊水桶」10L大容量設計，收納摺疊後僅5cm，重量約0.55kg，不占空間深受許多小家庭、自住者喜愛；各式礦泉水、氣泡水也相當暢銷，其中以5,000ml家庭桶裝水最熱賣，熱銷品牌為泰山、悅氏、台鹽等，PChome 24h購物提供免搬運、直送到府服務。

本次水情吃緊竟也帶動手推車買氣爆棚，PChome 24h購物手推車銷量於今年3月銷量較去年同期成長5成，大容量的儲水桶持續熱賣，一般消費者無法輕易移動已儲水的桶子，因此像是輕便手推車、便攜爬梯車等商品買氣跟著提升，熱賣商品包括「Japan Star日本星可伸縮六輪輕便小推車」，折疊式設計僅4.5kg，便攜好收納，可載重200kg，搭配萬向輪和定向輪同時運作，輕鬆操控；其他如水龍頭增壓節水器、省水閥等相關裝置可有效節省用水量，也受到許多消費者關注，像是「金德恩觸控式奈米銀離子氣泡省水器」搭配觸控省水閥出水鈕，簡單DIY設計，輕鬆安裝即可使用，「小米雙功能龍頭水嘴起泡器」360度全方位出水角度、雙水花切換模式，適用於多種類型水龍頭，都是熱銷商品。

除了可透過儲水桶蓄水之外，PChome 24h購物也建議消費者加裝省水水龍頭、節水器等輔助器材，呼籲民眾將節約用水習慣帶到日常生活中。PChome 24h購物即日起設立「省水抗旱活動專區」限時下殺5折起，集結多樣儲水、省水商品，包含儲水桶、水箱、省水閥、省水蓮蓬頭等。

遠傳friDay購物自3月起「省水、節水」等關鍵字搜尋量較上月同期暴增近80倍，帶動3月至今整體買氣成長近5成；其中又以可調式省水開關最熱銷。

遠傳friDay購物彙整站上熱門省水商品前3名為可調式省水開關、省水蓮蓬頭、儲水桶。可調式省水開關及含濾心增壓的省水蓮蓬頭，整體銷量較去年同期增加超過5成；露營、烤肉、颱風或日常儲水皆萬用的儲水桶，銷量也較去年同期成長約3倍；箱購瓶裝水、桶裝水買氣也較前一個月翻倍成長。另有超過6成民眾在選購家電時，會特別選擇節能或省水標章的商品，像是除濕機儲下來的水會另用作澆花、沖馬桶等二次使用，洗衣機則以較直立式水量省至少1/3的滾筒式洗衣機最受歡迎。