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SOGO母親節下猛藥比照周年慶 2000組美妝買正貨送正貨

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
今年看好美妝爆發力，「美妝天后宮」忠孝館母親節檔期優惠力道強度前所未見。本報資料照
今年看好美妝爆發力，「美妝天后宮」忠孝館母親節檔期優惠力道強度前所未見。本報資料照

向來在母親節、周年慶美妝優惠下殺毫不手軟的遠東SOGO台北店，4月1日起展開母親節檔期。今年美妝備貨量除了增加3成以上，因去年同期深受疫情影響，今年看好美妝爆發力，母親節檔期優惠力道強度前所未見，甚至比照周年慶規格，忠孝館破天荒推出33款、共2千組美妝正貨1+1優惠，另外精選年度36款、超過3千組冠軍美妝保養品，買再加送SOGO商品券200元。SOGO預計，台北店在母親節檔期，光就美妝要做到7.75億業績，較去年成長2成。

將較於去年第一季買氣被疫情重創，今年第一季SOGO忠孝館、復興館美妝平均有2成成長。SOGO母親節首波將於4月1日起至4月26日展開，「美妝天后宮」忠孝館優惠陣容更是備受關注，今年端出過去從未在母親節檔期出現過的美妝買正貨送正貨，還有集結各品牌熱銷冠軍推出優惠組外，再額外送200元SOGO商品券，全館各業種皆可使用。

像是CLINIQUE水磁場保溼凝膠125ml送30ml正貨，雅詩蘭黛原生露、植村秀潔顏油都有買大送小。資生堂最經典長銷的百優乳霜推出50ml正貨送54ml價值5,408元，優惠價2,340元，買再送200元SOGO商品券。熱銷優惠組合再送商品券還包括蘭蔻小黑瓶、IPSA自律循環液、ALBION健康化妝水等明星商品。

SOGO在4月1日至4月6日推滿千送百回饋，台北店化妝品單筆5,000送500電子抵用券，香氛、指定彩妝單筆3,000送300。天母店4月1日至4月11日，刷指定銀行當日累積消費滿5,000以上，可兌換SOGO 4%電子抵用券；4月6日至4月11日化妝品、香氛當日累積滿5,000送500。

忠孝館shu uemura頂級潔顏油買大送小發燒組原價5,150元，特價3,650元，限量100組。圖／SOGO提供
忠孝館shu uemura頂級潔顏油買大送小發燒組原價5,150元，特價3,650元，限量100組。圖／SOGO提供
忠孝館推出買CLINIQUE水磁場保溼凝膠125ml送30ml正貨，原價5,115元，特價2,700元，限量100組。圖／SOGO提供
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忠孝館4/10限定，IPSA-ME自律循環液175ml(正貨)+60mlx2+化妝棉50入，價值3,961元，優惠價2,350元，限量50組再加贈SOGO商品券200元。圖／SOGO提供
忠孝館4/10限定，IPSA-ME自律循環液175ml(正貨)+60mlx2+化妝棉50入，價值3,961元，優惠價2,350元，限量50組再加贈SOGO商品券200元。圖／SOGO提供
忠孝館4/3限定，ESTÉE LAUDER美肌水潤分享組價值6,831元，優惠價3,850元，憑HP卡加贈原生露7ml+櫻花輕盈版7ml。圖／SOGO提供
忠孝館4/3限定，ESTÉE LAUDER美肌水潤分享組價值6,831元，優惠價3,850元，憑HP卡加贈原生露7ml+櫻花輕盈版7ml。圖／SOGO提供
忠孝館4/1限定，SHISEIDO東京櫃經典美麗趁早組價值5,408元，優惠價2,340元限量400組，前100名再加贈SOGO商品券200元。圖／SOGO提供
忠孝館4/1限定，SHISEIDO東京櫃經典美麗趁早組價值5,408元，優惠價2,340元限量400組，前100名再加贈SOGO商品券200元。圖／SOGO提供
復興館LANCÔME完美玫瑰乳霜組，價值16,417元，優惠價9,990元，獨家加贈SOGO商品券300元，限量20組。圖／SOGO提供
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忠孝、復興4/1限定，LANCÔME超未來精華搶購組價價6,000元，優惠價3,000元，共限量70組。圖／SOGO提供
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SOGO 母親節 疫情

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