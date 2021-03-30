SOGO母親節下猛藥比照周年慶 2000組美妝買正貨送正貨

向來在母親節、周年慶美妝優惠下殺毫不手軟的遠東SOGO台北店，4月1日起展開母親節檔期。今年美妝備貨量除了增加3成以上，因去年同期深受疫情影響，今年看好美妝爆發力，母親節檔期優惠力道強度前所未見，甚至比照周年慶規格，忠孝館破天荒推出33款、共2千組美妝正貨1+1優惠，另外精選年度36款、超過3千組冠軍美妝保養品，買再加送SOGO商品券200元。SOGO預計，台北店在母親節檔期，光就美妝要做到7.75億業績，較去年成長2成。

將較於去年第一季買氣被疫情重創，今年第一季SOGO忠孝館、復興館美妝平均有2成成長。SOGO母親節首波將於4月1日起至4月26日展開，「美妝天后宮」忠孝館優惠陣容更是備受關注，今年端出過去從未在母親節檔期出現過的美妝買正貨送正貨，還有集結各品牌熱銷冠軍推出優惠組外，再額外送200元SOGO商品券，全館各業種皆可使用。

像是CLINIQUE水磁場保溼凝膠125ml送30ml正貨，雅詩蘭黛原生露、植村秀潔顏油都有買大送小。資生堂最經典長銷的百優乳霜推出50ml正貨送54ml價值5,408元，優惠價2,340元，買再送200元SOGO商品券。熱銷優惠組合再送商品券還包括蘭蔻小黑瓶、IPSA自律循環液、ALBION健康化妝水等明星商品。