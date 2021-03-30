是枝裕和導演！拍出抗癌女泳將池江璃花子如何改變命運

日本知名導演是枝裕和又有新作，他受保養品牌SK-II所創立的電影工作室「SK-II STUDIO」之邀，為日本罹患白血病的女泳將池江璃花子，拍攝電影「中間泳道」，以紀錄片結合動畫的形式，讓曾經被視為日本泳界「最有價值運動員」的池江璃花子，正當備戰東京奧運時，卻罹患上白血病，池江璃花子勇於面對生命的變故，努力對抗病魔，由自己本身出發來「改寫命運」，重新復出即奪下日本公開賽50米自由泳亞軍。

年僅20歲的池江璃花子，曾在2018年亞運會上大放異彩奪下四面金牌，至今仍是不少日本泳壇紀錄的保持人，當時還被選為MVP，外界都看好她能在2020年東京奧運會上，為日本留下金牌，不料在2019年2月卻宣布得到白血病而退出治療，2020年她選擇公布自己治療過程，並脫下假髮，她勇敢對抗，持續鍛鍊並嘗試「改寫命運」，2021年復出就奪下佳績，仍有機會在今年奪下日本東奧選拔。

片名「中間泳道」來自導演是枝裕和，在泳池旁訪問池江璃花子時，透露競技游泳的規則中，預賽速度最快的人，會被安排在中間泳道，池江璃花子提到「我過去總在比賽中拔得頭籌，贏得中間泳道的位置，因此遨遊在這條泳道上，就像家一般自在」，但也因為罹癌，她彷彿就落到最邊緣的泳道。

是枝裕和在片中，夾雜池江璃花子的深度訪談，結合動畫、治療過程，並記錄池江璃花子為重新復出的訓練過程，時而以池江璃花子的視角，時而運用第三者的視角，搭配短鏡頭的訪談，11分鐘的導演版本中，可看出是枝裕和運用鏡頭的魅力，讓大家深入了解池江璃花子的內心世界，從面對病魔、對抗並希望重新付出努力的心路歷程。

在全球面對疫情之際，是枝裕和認為池江璃花子的故事，能夠鼓舞人心，「畢竟生活難免讓我們偏離原本方向，但也是一個可以讓我們看見真實自我，以及我們如何進一步跨越它，這是我想要探討的地方。」

池江璃花子則希望透過這影片，可以鼓勵身處艱難逆境的人，希望大家記得堅定不移、不懼未知，進而掌握自己的命運。

SK-II近年持續溝通「#CHANGEDESTINY #改寫命運」的品牌關鍵字，當代女性被社會許多看不見的壓力所束縛，希望藉此鼓勵女性改寫命運，共同面對挑戰。而SK-II也才特別成立SK-II STUDIO，集結許多電影製作人、動畫團隊、音樂人和原創編劇和作家，從全球各地女性的真實社會經歷中汲取靈感，「中間泳道」為首部作品，今年度還有其他七部作品。