新光三越初夏購物節 實體店、APP同享美妝3000送300

上半年購物盛事母親節，各大百貨都蓄勢待發瞄準因無法出國，持續旺盛的內需商機。新光三越4月1日起至4月21日展開的母親節首波「初夏購物節」，特別以「夏天的周年慶」規格打造，同時檔期開跑連續兩周，新光三越會員在全台實體店、APP精選優惠都可獨享「化妝品單筆滿3,000送300」，讓會員線上線下隨時隨地購物都可同享優惠。

不出國的消費力持續延續，以新光三越來說，今年第一季全台業績成長2成，消費者來店頻率、客單都變高，若以業種來看，精品業績成長4成，家電家用與美妝各有2成成長，為前三強業種。相較母親節，初夏購物節以美妝為最主力業種，業績佔比高達4成，因應今年的購物需求與消費力，新光三越特別增加2成以上美妝備貨量備戰。

在買各種化妝產品之前，現在消費者無論男女，更重視膚質質感，先擁有好膚質，上妝不僅更薄透出色，卸妝也不怕見光死。因此，能養成好膚況的精華液、妝出美肌力的粉底液，為目前美妝市場，民眾需求度最高的兩大趨勢商品。

新光三越初夏購物節，推出超過百萬特惠組，並聯手多家美妝品牌推出獨家首賣，全台首賣包括ESTEE LAUDER微分子肌底原生露北歐聯名限定款、GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇萃威尼斯限量版#209暖暮紅棕等。4月1日限定有蘭蔻超極光晶露搶購組買1送10價值5,833元，特價3,500元；4月10日限定有BOBBI BROWN冬蟲夏草氣墊粉底1＋1價值3,650元，特價2,300元，氣墊粉餅、粉底液一次擁有，全檔期更有上百萬組5折起明星發燒特惠組。