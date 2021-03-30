快訊

北捷用盆栽遮蓋「天龍國樓梯」 民眾：此地無銀三百兩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光三越初夏購物節 實體店、APP同享美妝3000送300

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越初夏購物節開跑連續兩周，新光三越會員在全台實體店、APP精選優惠都可獨享「化妝品單筆滿3,000送300」。記者沈昱嘉／攝影
新光三越初夏購物節開跑連續兩周，新光三越會員在全台實體店、APP精選優惠都可獨享「化妝品單筆滿3,000送300」。記者沈昱嘉／攝影

上半年購物盛事母親節，各大百貨都蓄勢待發瞄準因無法出國，持續旺盛的內需商機。新光三越4月1日起至4月21日展開的母親節首波「初夏購物節」，特別以「夏天的周年慶」規格打造，同時檔期開跑連續兩周，新光三越會員在全台實體店、APP精選優惠都可獨享「化妝品單筆滿3,000送300」，讓會員線上線下隨時隨地購物都可同享優惠。

不出國的消費力持續延續，以新光三越來說，今年第一季全台業績成長2成，消費者來店頻率、客單都變高，若以業種來看，精品業績成長4成，家電家用與美妝各有2成成長，為前三強業種。相較母親節，初夏購物節以美妝為最主力業種，業績佔比高達4成，因應今年的購物需求與消費力，新光三越特別增加2成以上美妝備貨量備戰。

在買各種化妝產品之前，現在消費者無論男女，更重視膚質質感，先擁有好膚質，上妝不僅更薄透出色，卸妝也不怕見光死。因此，能養成好膚況的精華液、妝出美肌力的粉底液，為目前美妝市場，民眾需求度最高的兩大趨勢商品。

新光三越初夏購物節，推出超過百萬特惠組，並聯手多家美妝品牌推出獨家首賣，全台首賣包括ESTEE LAUDER微分子肌底原生露北歐聯名限定款、GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇萃威尼斯限量版#209暖暮紅棕等。4月1日限定有蘭蔻超極光晶露搶購組買1送10價值5,833元，特價3,500元；4月10日限定有BOBBI BROWN冬蟲夏草氣墊粉底1＋1價值3,650元，特價2,300元，氣墊粉餅、粉底液一次擁有，全檔期更有上百萬組5折起明星發燒特惠組。

連假準備出遊無法到店採買？今年新光三越除了把美妝特惠組在APP同步登場外，前兩周更同享實體百貨優惠，此外，APP天天還有「每日一物」優惠推薦。新光三越電商平台beautySTAGE美麗台，在初夏購物節期間，同樣天天推出超級品牌日，每天上午10點搶購獨家特惠組。

ESTEE LAUDER年輕肌密限定組價值4,615元，特價2,800元（4/1限定限量）。圖／新光三越提供
ESTEE LAUDER年輕肌密限定組價值4,615元，特價2,800元（4/1限定限量）。圖／新光三越提供
GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇萃威尼斯限量版，1,300元。圖／新光三越提供
GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇萃威尼斯限量版，1,300元。圖／新光三越提供
SHU UEMURA明星55刷回饋組，購買即可用55折加購#55零刷痕粉底刷再送精美鐵盒，價值3,550元，貴賓卡友價2,565元。圖／新光三越提供
SHU UEMURA明星55刷回饋組，購買即可用55折加購#55零刷痕粉底刷再送精美鐵盒，價值3,550元，貴賓卡友價2,565元。圖／新光三越提供
MAKE UP FOR EVER水肌光抑油底妝組價值3,700元，特價2,886元（限量）。圖／新光三越提供
MAKE UP FOR EVER水肌光抑油底妝組價值3,700元，特價2,886元（限量）。圖／新光三越提供
新光三越初夏購物節開跑連續兩周，新光三越會員在全台實體店、APP精選優惠都可獨享「化妝品單筆滿3,000送300」。記者沈昱嘉／攝影
新光三越初夏購物節開跑連續兩周，新光三越會員在全台實體店、APP精選優惠都可獨享「化妝品單筆滿3,000送300」。記者沈昱嘉／攝影
ESTEE LAUDER櫻之粉微分子肌底原生露櫻花輕盈版200ml，3,850元。圖／新光三越提供
ESTEE LAUDER櫻之粉微分子肌底原生露櫻花輕盈版200ml，3,850元。圖／新光三越提供

母親節 新光三越

延伸閱讀

日本復古咖啡廳「星乃珈琲店」前進信義商圈　台灣人最愛吃這幾樣

「星乃珈琲」信義區店型亮相！ 開幕首6日點飲品送招牌舒芙蕾

米其林星級甜點進駐A11 TART TAIPEI信義區快閃店開幕

兒童節好去處！ＷeMo Scooter推廣共享教育，彩繪安全帽雙重活動上線

相關新聞

SOGO母親節下猛藥比照周年慶 2000組美妝買正貨送正貨

向來在母親節、周年慶美妝優惠下殺毫不手軟的遠東SOGO台北店，4月1日起展開母親節檔期。今年美妝備貨量除了增加3成以上，...

新光三越初夏購物節 實體店、APP同享美妝3000送300

上半年購物盛事母親節，各大百貨都蓄勢待發瞄準因無法出國，持續旺盛的內需商機。新光三越4月1日起至4月21日展開的母親節首...

備戰東京奧運！ASICS推出旗艦級跑鞋 助選手提升佳績

延宕一年的東京奧運在日前拍板定案將於今年7月23日登場，而亞瑟士ASICS亦順應賽事，搶先推出品牌第一款全腳掌碳纖維板跑...

台中「萬客什鍋」登台北！營業至清晨4點、滿額送肉盤

在台中已經經營27年，以台式特色口味火鍋聞名的「萬客什鍋」，將於4月1日正式北上，開設首間台北分店。店內同樣也會供應燒酒...

時裝迷引頸期盼！全球首間tac:tac、ZUCCa複合店落腳台灣

在90年代就發跡的ZUCCa相信許多日系時裝迷不會陌生的品牌，今年由代理三宅一生（Issey Miyake）多年君梵正式...

日本復古咖啡廳「星乃珈琲店」台灣人最愛吃這幾樣！

來自日本羅多倫咖啡集團，在日本超過300家店鋪，常赴日旅行者絕對不陌生的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」，在2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。