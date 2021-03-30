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蘋果輕巧App新應用 全台千家職人咖啡館都能寄杯秒兌換

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
「CAFFÈCOIN」職人咖啡寄杯新服務，導入Apple App Clip「輕巧App」的便利科技，將品味咖啡的質感享受與科技完美結合。記者黃筱晴／攝影
「CAFFÈCOIN」職人咖啡寄杯新服務，導入Apple App Clip「輕巧App」的便利科技，將品味咖啡的質感享受與科技完美結合。記者黃筱晴／攝影

台灣的咖啡店密度全球第一，每年擁有高達800億的商機，但每天都要來一杯咖啡的民眾，難道只能選擇在超商、連鎖店寄杯嗎？今日正式上線的「CAFFÈCOIN」職人咖啡寄杯新服務，導入Apple App Clip「輕巧App」的便利科技，將品味咖啡的質感享受與科技完美結合！

現在iOS 14以上版本的用戶只要拿著iPhone靠近咖啡店內的App Clip Code NFC標籤，即可快速使用Apple ID註冊，儲值寄杯、兌換商品一指搞定，所有合作店家的咖啡都能夠兌換，還可以把電子會員卡存在Apple Wallet中，隨時快速存取。

CAFFÈCOIN是個以職人咖啡為主要訴求的App，結合民眾慣用的Apple Pay，除了付款更直覺便利外，也提供消費者更多好咖啡的選擇。透過App內的導覽地圖，可立即查看所在位置附近有哪些職人咖啡名店，為台灣深藏在巷弄間的優質咖啡品牌，創造專屬的行動導航員。CAFFÈCOIN目前已於雙北合作近千家職人咖啡店，咖啡種類多元，價位也從百元以內的平價選擇到精品咖啡都包含在內，目標今年以內達成2,000家，預計2022年在全台拓展至5,000家合作夥伴。

CAFFÈCOIN職人咖啡通行的儲值方案1點1元，近期將推出永豐銀行信用卡合作超狂優惠，於CAFFÈCOIN首次使用永豐卡儲值消費最高享25%回饋，更預告將於4月19日起推出加碼贈百萬杯咖啡活動。CAFFÈCOIN執行長陳顥仁更表示，以職人咖啡為起點，從寄杯出發，未來更會將預約點單、配送咖啡豆等其他周邊商品等服務導入，將全台各地的職人咖啡全都串連起來。

手機一掃App Clip Code NFC標籤，即可打開立即選擇職人儲值方案、感應或掃描兌換。記者黃筱晴／攝影
手機一掃App Clip Code NFC標籤，即可打開立即選擇職人儲值方案、感應或掃描兌換。記者黃筱晴／攝影
手機一掃，不需下載App也能立即透過Apple ID註冊、儲值，會員卡還能存入Apple Wallet。記者黃筱晴／攝影
手機一掃，不需下載App也能立即透過Apple ID註冊、儲值，會員卡還能存入Apple Wallet。記者黃筱晴／攝影
下載CAFFÈCOIN App，還可隨時查詢附近完整的合作咖啡店地圖。記者黃筱晴／攝影
下載CAFFÈCOIN App，還可隨時查詢附近完整的合作咖啡店地圖。記者黃筱晴／攝影
只要拿起手機靠近咖啡店內的App Clip Code NFC標籤，即可立即啟動CAFFÈCOIN服務。記者黃筱晴／攝影
只要拿起手機靠近咖啡店內的App Clip Code NFC標籤，即可立即啟動CAFFÈCOIN服務。記者黃筱晴／攝影
於職人咖啡館使用App Clip Code，感應或掃描，兌換一機搞定。圖／CAFFÈCOIN提供
於職人咖啡館使用App Clip Code，感應或掃描，兌換一機搞定。圖／CAFFÈCOIN提供

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