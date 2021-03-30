蘋果輕巧App新應用 全台千家職人咖啡館都能寄杯秒兌換

台灣的咖啡店密度全球第一，每年擁有高達800億的商機，但每天都要來一杯咖啡的民眾，難道只能選擇在超商、連鎖店寄杯嗎？今日正式上線的「CAFFÈCOIN」職人咖啡寄杯新服務，導入Apple App Clip「輕巧App」的便利科技，將品味咖啡的質感享受與科技完美結合！

現在iOS 14以上版本的用戶只要拿著iPhone靠近咖啡店內的App Clip Code NFC標籤，即可快速使用Apple ID註冊，儲值寄杯、兌換商品一指搞定，所有合作店家的咖啡都能夠兌換，還可以把電子會員卡存在Apple Wallet中，隨時快速存取。

CAFFÈCOIN是個以職人咖啡為主要訴求的App，結合民眾慣用的Apple Pay，除了付款更直覺便利外，也提供消費者更多好咖啡的選擇。透過App內的導覽地圖，可立即查看所在位置附近有哪些職人咖啡名店，為台灣深藏在巷弄間的優質咖啡品牌，創造專屬的行動導航員。CAFFÈCOIN目前已於雙北合作近千家職人咖啡店，咖啡種類多元，價位也從百元以內的平價選擇到精品咖啡都包含在內，目標今年以內達成2,000家，預計2022年在全台拓展至5,000家合作夥伴。

CAFFÈCOIN職人咖啡通行的儲值方案1點1元，近期將推出永豐銀行信用卡合作超狂優惠，於CAFFÈCOIN首次使用永豐卡儲值消費最高享25%回饋，更預告將於4月19日起推出加碼贈百萬杯咖啡活動。CAFFÈCOIN執行長陳顥仁更表示，以職人咖啡為起點，從寄杯出發，未來更會將預約點單、配送咖啡豆等其他周邊商品等服務導入，將全台各地的職人咖啡全都串連起來。