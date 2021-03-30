台中「萬客什鍋」登台北！營業至清晨4點、滿額送肉盤

在台中已經經營27年，以台式特色口味火鍋聞名的「萬客什鍋」，將於4月1日正式北上，開設首間台北分店。店內同樣也會供應燒酒雞鍋、剝皮辣椒烏骨雞鍋等招牌人氣鍋物，並且亦營業至清晨4點，增添宵夜用餐的好去處。為慶祝開幕，還有消費滿額送肉盤3選1，開鍋再贈肉盤優惠券等優惠。

萬客什鍋自1994年於台中起家，目前共有漢口、青海、美村、崇德等4間門市。即將開幕的台北八德店，乃是萬客什鍋的第5間，同時也是台北首間分店，所有的產品售價也均比照台中門市。萬客什鍋最大的特色，就是以個人石頭小火鍋的特性，結合源自台菜料理中的創意靈感，提供有近40種的鍋物選擇，其中又以發想自燒酒雞的「燒酒雞鍋」，以及「剝皮辣椒烏骨雞鍋」、「爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋」最受歡迎，被稱為「萬客三寶」。

為了確保食材品質，萬客選用台灣在地飼養、重3公斤以上的「烏骨雞」作為鍋物主角。「萬客燒酒雞鍋」即是以整罐的19度料理米酒作為湯底，加入中藥材後點燃，在熊熊烈焰中將酒精揮發散去，留下酒香與藥材的韻味，並添入烏骨雞肉與高湯燉煮，帶來暖心滋味。民眾也可視個人喜好，選擇全燒、半燒、不燒的狀態，享受不同程度的酒香，每份328元。

「剝皮辣椒烏骨雞鍋」則是用麻油將薑片、烏骨雞肉爆炒後，再加入剝皮辣椒與蛤蠣，有著清甜微辣的順口風味，每份368元。至於「爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋」，使用大量的蒜頭、麻油與烏骨雞爆香後，加入蛤蠣與高湯燉煮，有著濃郁的蒜香，每份368元。另外還有結合絲瓜、蛤蠣，口感清甜的「萬客絲瓜蛤蠣石頭鍋」，以及將經典酒家菜轉為鍋物的「萬客魷魚螺肉蒜烏骨雞鍋」，也都是高人氣的火鍋口味。

除了鍋物料理外，萬客什鍋也以麻油荷包蛋、佛跳牆蛋酥的概念出發，推出「麻油炸蛋」，除了可以直接食用外，也可以加入火鍋中，沾附湯汁3～5秒後再品嚐，乃是店內的人氣單品，每份30元。在副餐部份，除了白飯外，也有滷肉飯、瓜仔肉飯、黃金香蔥麵線等選擇。沾料也依照不同鍋物主題，在基礎配料外，還推出胡椒鹽、蘋果腐乳、胡麻醬等，增添食材口味變化。

為慶祝八德店新店開幕，4月1日至4月15日期間，單筆消費滿800元，當場即可加贈雪花牛、梅花豬、鮮蛤蜊（3選1）；同樣時期內，開鍋即贈小海鮮總匯、澳洲和牛海鮮拼盤、伊比利豬梅花海鮮拼盤的優惠券（3選1），可供下次用餐使用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【萬客什鍋八德店】 地址：台北市松山區八德路四段217號 電話：02-2748-5133