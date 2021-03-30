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時裝迷引頸期盼！全球首間tac:tac、ZUCCa複合店落腳台灣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
在成立全球首間複合店之前，代理商讓媒體搶先體驗ZUCCa新一季的系列。圖／君梵提供
在成立全球首間複合店之前，代理商讓媒體搶先體驗ZUCCa新一季的系列。圖／君梵提供

在90年代就發跡的ZUCCa相信許多日系時裝迷不會陌生的品牌，今年由代理三宅一生（Issey Miyake）多年君梵正式引進台灣，並與新銳的tac:tac共同成立全球首間的複合式男裝品牌概念店，預計4月7日進駐微風信義，滿足消費者的穿搭需求。

由設計師小野塚秋良所創造的ZUCCa以獨創卻簡約的風格受到喜愛，雖然現今是由設計團隊來創作，但維持了品牌一貫的調性「為人們的日常生活增添了一點豐饒趣味」為出發，持續打造富含藝術感的有趣服裝。像是這一季，ZUCCa想呈現手工藝品般的服裝，專注於實用性和功能性，材質講究輕量和舒適，融合對比元素的設計是ZUCCa對當代時裝工藝的新訴求。系列男裝就能發現，設計團隊利用品牌Logo轉印於外套，格紋編織增添趣味、玩心，並混搭休閒與正式元素，來凸顯品味。

新銳品牌tac:tac的系列作品，首次完整引進台灣。圖／君梵提供
新銳品牌tac:tac的系列作品，首次完整引進台灣。圖／君梵提供

而設計師島瀨敬章在2013年創立的tac:tac品牌核心由「時間」出發，便以鐘表走時所發出的「tic-tac」聲為靈感，並結合日本傳統元素，為其特色。春夏系列就與插畫家大竹彩子聯名合作，讓多層次的造型和存在感強烈的單品，搭配寬鬆的輪廓與不收邊的隨興設計，並加入海邊日曬般的淺色調色彩。還自學生、站務員和警察所穿的制服擷取靈感，延續使用天絲、棉花混紡織品，呈現輕盈感，創造出UN(I)FORM 系列，卻有著不受拘束的樣貌。代理商君梵則提到，除了要打造首間ZUCCa與tac:tac的男裝複合店之外，還將5月插旗微風南山成立ZUCCa女裝店，對於熱愛日系時尚風格的消費者，都是一大福音。

ZUCCa女裝有著大口袋設計兼具機能與俐落美感，創造全新的現代女性風格。圖／君梵提供
ZUCCa女裝有著大口袋設計兼具機能與俐落美感，創造全新的現代女性風格。圖／君梵提供

tac:tac男裝有著寬鬆的輪廓與不收邊的隨興設計，並加入海邊日曬般的淺色調色彩。圖／君梵提供
tac:tac男裝有著寬鬆的輪廓與不收邊的隨興設計，並加入海邊日曬般的淺色調色彩。圖／君梵提供

設計團隊利用 ZUCCa Logo轉印於外套，增添趣味與玩心。圖／君梵提供
設計團隊利用 ZUCCa Logo轉印於外套，增添趣味與玩心。圖／君梵提供

品牌 微風南山

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