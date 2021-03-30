快訊

傳美國將發布對台交往指南 大陸外交部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上看10億！佳士得粉鑽春拍5月登台展 還有法國皇家珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
佳士得香港春拍推出「The Sakura Diamond」15.81克拉的豔彩紫粉紅色、內無瑕TYPE llA粉鑽，估價約台幣7億元起，上看10億（1.95-3億港元）。圖／佳士得提供
佳士得香港春拍推出「The Sakura Diamond」15.81克拉的豔彩紫粉紅色、內無瑕TYPE llA粉鑽，估價約台幣7億元起，上看10億（1.95-3億港元）。圖／佳士得提供

佳士得（Christie’s）香港將於5月23日舉辦「瑰麗珠寶」現場拍賣，今日公布領銜拍品為一枚鑲嵌15.81克拉的豔彩紫粉紅色、內無瑕TYPE llA粉鑽的戒指，估價約台幣7億元起，上看10億（1.95-3億港元）。這枚「The Sakura Diamond」是拍賣史上最大的豔彩紫粉紅鑽石，預計將於5月1日起至2日止來台預展，採預約制。而今年適逢拿破崙逝世200週年，5月的佳士得日內瓦瑰麗珠寶拍賣，則將推出來自法國皇室拿破崙家族的一系列藍寶石鑽石珠寶，備受矚目。

The Sakura Diamond擁有彩鑽中最高等級的艷彩（Fancy Vivid）粉紅色澤，在每1,400顆天然粉色鑽石中，僅有4%能達到這種級別，同時又帶有紫色，猶如櫻花的優雅色調，故此以櫻花的日文「Sakura」為名。在彩鑽中，由於粉紅顏色是因鑽石的晶體異變而產生的，因此原石切割的難度極高，一般開採的粉鑽中，僅有不到10%的粉鑽超過1/5克拉，在拍賣會上重逾10克拉的豔彩粉鑽更是罕見，15.81克拉的The Sakura Diamond是拍賣史上最大的豔彩紫粉紅鑽。

The Sakura Diamond的另一個特色，在於它是屬於純淨見稱TYPE IIA鑽石，在所有鑽石中僅有少於2%屬TYPE IIA級，是不含氮等雜質的罕見寶石，尤其在講究顏色濃郁的彩鑽來說，更是非常罕見。

而5月12日於佳士得日內瓦的珠寶拍賣，則將呈現拿破崙義女、巴登大公夫人Stephanie de Beauharnais層收藏的一系列共9件藍寶石鑽石珠寶，包括一件冠冕、項鍊、耳環、兩個吊墜和胸針、戒指、手環都將分別上拍。這套1800年代的珠寶套組共使用的38顆錫蘭藍寶石。同場上拍的還有一頂來自葡萄牙女王瑪麗亞二世（Maria II Queen of Portugal）的緬甸藍寶石皇冠。

鑽石 珠寶 佳士得

延伸閱讀

百達翡麗領銜全球鐘表拍賣 富藝斯、佳士得迎鐘表季

蔡依珊戴上億卡地亞祖母綠珠寶有戀愛感「催產素爆發」

孔曉振、林心如優雅力挺 PIAGET四月獻最新頂級珠寶

4月20日香港蘇富比瑰麗珠寶春拍

相關新聞

台鐵最美區間車發紀念套票 4/1發售、每套百元

為了慶祝4月1日「EMU900型空調通勤電聯車首航」，台鐵局表示，將推出精美紀念套票(內含上、下午名片式月臺票各1張)，...

備戰東京奧運！ASICS推出旗艦級跑鞋 助選手提升佳績

延宕一年的東京奧運在日前拍板定案將於今年7月23日登場，而亞瑟士ASICS亦順應賽事，搶先推出品牌第一款全腳掌碳纖維板跑...

台中「萬客什鍋」登台北！營業至清晨4點、滿額送肉盤

在台中已經經營27年，以台式特色口味火鍋聞名的「萬客什鍋」，將於4月1日正式北上，開設首間台北分店。店內同樣也會供應燒酒...

時裝迷引頸期盼！全球首間tac:tac、ZUCCa複合店落腳台灣

在90年代就發跡的ZUCCa相信許多日系時裝迷不會陌生的品牌，今年由代理三宅一生（Issey Miyake）多年君梵正式...

日本復古咖啡廳「星乃珈琲店」台灣人最愛吃這幾樣！

來自日本羅多倫咖啡集團，在日本超過300家店鋪，常赴日旅行者絕對不陌生的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」，在2...

OKmart會員清明連假現煮咖啡買2送2 經典可可第2杯7折

4天清明連假與兒童節即將到來，根據OKmart門市數據顯示，連假湧現的人潮與消費比例增加，在現煮咖啡、糖餅等商品的業績成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。