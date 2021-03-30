上看10億！佳士得粉鑽春拍5月登台展 還有法國皇家珠寶

佳士得（Christie’s）香港將於5月23日舉辦「瑰麗珠寶」現場拍賣，今日公布領銜拍品為一枚鑲嵌15.81克拉的豔彩紫粉紅色、內無瑕TYPE llA粉鑽的戒指，估價約台幣7億元起，上看10億（1.95-3億港元）。這枚「The Sakura Diamond」是拍賣史上最大的豔彩紫粉紅鑽石，預計將於5月1日起至2日止來台預展，採預約制。而今年適逢拿破崙逝世200週年，5月的佳士得日內瓦瑰麗珠寶拍賣，則將推出來自法國皇室拿破崙家族的一系列藍寶石鑽石珠寶，備受矚目。

The Sakura Diamond擁有彩鑽中最高等級的艷彩（Fancy Vivid）粉紅色澤，在每1,400顆天然粉色鑽石中，僅有4%能達到這種級別，同時又帶有紫色，猶如櫻花的優雅色調，故此以櫻花的日文「Sakura」為名。在彩鑽中，由於粉紅顏色是因鑽石的晶體異變而產生的，因此原石切割的難度極高，一般開採的粉鑽中，僅有不到10%的粉鑽超過1/5克拉，在拍賣會上重逾10克拉的豔彩粉鑽更是罕見，15.81克拉的The Sakura Diamond是拍賣史上最大的豔彩紫粉紅鑽。

The Sakura Diamond的另一個特色，在於它是屬於純淨見稱TYPE IIA鑽石，在所有鑽石中僅有少於2%屬TYPE IIA級，是不含氮等雜質的罕見寶石，尤其在講究顏色濃郁的彩鑽來說，更是非常罕見。

而5月12日於佳士得日內瓦的珠寶拍賣，則將呈現拿破崙義女、巴登大公夫人Stephanie de Beauharnais層收藏的一系列共9件藍寶石鑽石珠寶，包括一件冠冕、項鍊、耳環、兩個吊墜和胸針、戒指、手環都將分別上拍。這套1800年代的珠寶套組共使用的38顆錫蘭藍寶石。同場上拍的還有一頂來自葡萄牙女王瑪麗亞二世（Maria II Queen of Portugal）的緬甸藍寶石皇冠。